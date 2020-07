Offre de Stage : Chargé de communication et relation médias – Association Française de Footgolf (AFFG)

L’ASSOCIATION

L’Association Française de Footgolf (AFFG) est basée à Boulogne Billancourt (92). Notre mission est d’organiser, développer et promouvoir le Footgolf en France, de fédérer toutes les personnes physiques ou morales pratiquant le Footgolf, de vendre des biens et services en relation avec le Footgolf et de se consacrer de manière générale à tout ce qui concerne le Footgolf.

Le FootGolf est une combinaison de deux des sports les plus populaires au monde : le football et le golf. Le principe de jeu est le même qu’au golf : compléter un parcours de 9 ou 18 trous en faisant entrer le ballon dans un trou (adapté) avec un minimum de frappes. Seule différence avec le golf : le FootGolf se joue au pied, avec une balle de football. Il est possible de jouer seul ou par équipe de deux. Les règles, obstacles et pénalités sont les mêmes qu’au golf. Les missions de l’AFFG : ✓ Organiser, légiférer et développer la pratique du FootGolf en France ✓ Développer et améliorer de manière significative le nombre de licenciés ✓ Pérenniser et développer le nombre de parcours affiliés à l’AFFG sur le territoire français ✓ Organiser des tournois locaux, nationaux et internationaux de FootGolf en France ✓ Créer des évènements récurrents en partenariat avec les clubs de football professionnels

LE POSTE

L’AFFG recherche son futur Chargé de Communication et relation médias (F/H) pour un stage à temps plein d’une durée de 4 mois minimum.

Prise de poste : Dès que possible

Sous la responsabilité du Responsable Marketing & Communication et du Président de l’Association, vous serez un référent direct de notre pôle communication, en charge de promouvoir le FootGolf, l’AFFG et ses événements. Très impliqué(e), vous ferez partie intégrante de l’équipe et aurez des responsabilités importantes. Vous assisterez aux réunions internes du pôle et pourrez pleinement vous épanouir au coeur d’un projet d’envergure, en perpétuelle évolution. Des déplacements en France, notamment le week-end, sont à prévoir.

Vous aurez pour principales missions : (liste non-exhaustive)

– Elaboration et mise en place du plan de communication 2020 (online/offline)

– Animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn)

– Rédaction de communiqués, d’articles web, d’e-mailings

– Veille média permanente

– Mise à jour et suivi du fichier presse

– Relations presse/médias (mise en place, suivi, relance)

– Gestion de la base photos & vidéos

– Support opérationnel lors de certains événements (Région Parisienne et Province)

– Recherche de partenaires média

– Réalisation de recommandations marketing

– Mise en place d’invitations à destination de VIP

PROFIL

– Bac +5 obligatoire, avec une spécialisation en communication et/ou relations médias

– Maîtrise de l’anglais et du pack Office

– Sensible à l’univers du sport, vous pratiquez ou avez déjà pratiqué une activité sportive régulière ; la connaissance du milieu du football et/ou le golf serait un plus.

– Rédaction et oral irréprochable

– Disponible, motivé(e), autonome, pro-actif/ve, prise d’initiative, goût du travail en équipe

– Réelle aisance orale et relationnelle, maîtrise des réseaux sociaux obligatoire

– Une première expérience relations presse et médias est éxigée

CANDIDATURE

Cette offre vous correspond et vous souhaiteriez rejoindre notre équipe comm’ ?

Pas besoin de lettre de motivation, répondez simplement à ces 3 questions :

– Dans quelles tâche(s)/mission(s) vous sentez vous le/la meilleur(e) ?

– Quelles sont les 3 valeurs qui vous correspondent le plus, et pourquoi ?

– Comment vous décrieriez-vous en 3 mots-clés ?

Envoyez-nous dès maintenant votre plus beau CV à benoit.joaquim@affg.fr (Référence : Assistant_Comm2020)