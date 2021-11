L’agence Com’Over accueille deux nouvelles recrues avec Elodie Pelissou et Lola Bernardini

Il y a quelques semaines, l’agence Com’Over a officialisé l’arrivée de deux nouvelles recrues au sein de ses équipes de Paris et Lyon.

Elodie Pelissou, arrive en provenance de l’agence L’Uzyne, et travaillera notamment sur le compte Puma sur l’univers du basketball. En parallèle, Lola Bernardini, ancienne attachée de presse au sein de North Communication, s’occupera de New Era, etnies ou encore la NBA.

« Nous sentons clairement un rebond du marché depuis quelques semaines / mois après une période difficile pour tous. Nos clients ont besoin d’aller de l’avant, de reconnecter avec leur cibles, de sortir du lot… Nous avons la chance d’avoir conservé la confiance de quasiment tous nos clients ces 18 derniers mois et de continuer d’en séduire de nouveaux, c’est un signal fort signal pour la suite » précise David Drahy, co-fondateur et directeur associé de Com’Over, dans un communiqué. « Notre stratégie et le fabuleux travail de nos équipes continuent de porter leurs fruits, et nous donnent encore plus d’énergie pour satisfaire nos clients historiques et ceux qui viennent de nous rejoindre et nous accordent leur confiance. »