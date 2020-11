Nomination – François Plessis rejoint l’agence Com’Over comme associé

Cette semaine, l’agence Com’Over a officialisé l’arrivée de François Plessis en tant qu’associé. Ce dernier sera en charge de la mise en place d’une nouvelle stratégie commerciale pour l’ensemble du groupe (Brands, Talents et Médias) avec une équipe commerciale amenée à être renforcée autour de lui d’ici janvier 2021.

François Plessis, passé par Next Médias Solutions, Rouge Vif ou encore Sport Market, rejoint ainsi David Drahy, Fondateur et Président, et Edouard Menu, Associé depuis 2016 et Directeur Général. Dans ses bureaux de Paris et Lyon, Com’Over réunit une vingtaine de collaborateurs.

« Dans un contexte difficile dans nos secteurs, l’arrivée de François montre notre dynamisme et notre capacité d’aller de l’avant » commente David Drahy, dans un communiqué. « Nous avons annoncé une intensification de notre stratégie de diversification en ce début d’année avec la création de nos offres Talents et Médias, nous venons récemment de recruter sur ces pôles et également de nous renforcer sur des expertises telles que le Brand Content, le Esports, la Mode, le Social Media…Nous n’allons pas laisser la crise ralentir cette diversification bien au contraire, nous avons de plus en plus d’offres à proposer au marché, nous devons avoir les ressources commerciales pour le faire savoir et les vendre. Au-delà de son expertise, un vrai besoin pour Com’Over et des qualités qu’Edouard Menu et moi-même jugeons uniques sur le marché, François est un ancien collègue et un ami ce qui va dans le sens de l’histoire de Com’Over et notre état d’esprit familial qui perdure ».