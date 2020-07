Offre Alternance / Césure : copywriter junior – Carpe Minute

Bonjour jeune talent !

L’agence Carpe Minute recrute début septembre un copywriter junior en format alternance ou année de césure.

Les missions :

– Conception et mise en œuvre des stratégies de communication

– Création des lignes éditoriales sur les nouveaux projets

– Rédaction de contenu

– Relations presse

– Diffusion mutli-canaux

– Contribution à la stratégie générale de développement

Au sein de cette jeune structure, tu travailleras également sur les sujets suivants :

– Marketing d’étude : benchmark et l’analyse des prospects

– Relations avec des bénévoles

– Gestion de CRM

Et du bonheur

Tu seras amené-e à travailler sur : ActiveCampaing, Linkedin, Facebook, AirTable, WordPress, OneNote, OneDrive.

Tu seras en réussite si :

📖 Tu aimes lire et écrire sans faute (en clair, tu as un petit côté littéraire)

💭 Tu es autonome mais sans être indépendant-e (beaucoup de travail en équipe)

🌍 Tu sais travailler à distance

🗃 Tu aimes apprendre et découvrir

📎 Tu es investi-e, spontané-e et polyvalent-e

Tu sais tout.

Si tu souhaites candidater sache que :

– La mission est à Lyon

– Date de fin des candidatures : 30/07

– Date de fin des entretiens : 07/08

– Réponse définitive : 07/08

Pour postuler, rendez-vous ici