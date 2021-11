Offre Alternance : Chargé(e) de Développement – Partenaire de Win Sport School Rennes

CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT – PROMOTION

Référence : RE22-B3MDS-03-101121

Etablissement : Rennes

Domaine : Bachelor Management du Sport

Type de poste : Chargé(e) de développement – Promotion

Type de contrat : Alternance

Secteur : Management du sport

Localisation : Rennes

WIN SPORT SCHOOL, Ecole de Management du sport, présente sur le territoire national propose des cursus de BAC +3 validés par un Titre RNCP de Niveau 6. Une formation ou un emploi, et pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante, dès septembre 2022, profitez des avantages d’un contrat d’alternance pour vous former et acquérir un Bac+3 – Bachelor 3 Management du Sport chez WIN Sport School Rennes.

Rattaché(e) à la présidence du comité de Bretagne.

MISSIONS

Aide et soutien aux clubs dans leur développement

Elaboration et fiabilisation avec les interlocuteurs des clubs

Suivi trimestriel des actions avec les clubs

Démarcher de nouvelles entreprises et augmenter le nombre de prestations dans la région

Développer et accompagner les clubs labellisés

Recherche de nouveaux clubs sportifs

PROFIL

Vous êtes passionné-e de sport, vous souhaitez exercer un métier polyvalent avec des responsabilités managériales.

Vous avez une expérience professionnelle en entreprise et une connaissance du monde sportif (pratiquant-e, bénévole, salarié-e)

Vous avez des compétences en communication, gestion, êtes dynamique, avez le sens des responsabilités, vous aimez relever des défis.

Permis + véhicule obligatoire

Pré-requis BAC + 3 – Préparation Bac + 5

Sélection : Dossier + Tests + Entretien de pré-sélection

MODALITÉS

De 43% à 100% du SMIC selon la grille de rémunération du contrat d’apprentissage.

Contrat de 12 mois

Pour plus de renseignements, rendez-vous ici