Offre Apprentissage : Attaché(e) Commercial(e) Hospitalité (12 mois) – Hugo Events

Offre : Attaché( e) Commercial( e) Hospitalité ( 12 mois) – Hugo Events

Hugo Events est l’agence événementielle du groupe Hugo & Cie (Maison d’édition). L’agence réalise des événements sportifs et culturels tout au long de l’année.

Type de Contrat : Contrat d’apprentissage (1 an) – Début en Septembre 2022

Description du poste : Dans le cadre de nos deux événements course à pied, nous recherchons un(e) attaché(e) commercial(e) hospitalité pour gérer le recrutement entreprise. Vous avez la charge du développement commercial de l’offre BtoB (offre, suivi, fidélisation).

Missions :

• Développement du portefeuille clients par de la prospection active (ciblage, identification de nouveaux prospects, réalisation de liste de prospection, argumentaire, phoning & mailing)

• Suivi commercial et administratif sur l’ensemble des produits (dossard, espace privatif, traiteur…)

• Gestion & recherches des différents prestataires, appels d’offres

• Réalisation de benchmark (analyse des concurrents, positionnement, recommandations)

• Réalisation des communications vers les entreprises (plaquette commerciale, mailings, affiches…)

• Développement de l’offre commerciale et hospitalité sur les événements de l’agence (fournir des recommandations, développer de nouveaux produits et services sur les événements sportifs)

• Gestion des espaces hospitalités et des prestataires sur l’événement (présence obligatoire)

Qualifications :

Nous recherchons une personne avec un vrai tempérament commercial, à l’aise au téléphone. L’attaché commercial doit être organisé, motivé et autonome.

• Vous justifiez d’une première expérience en tant que Commercial, idéalement dans l’événementiel sportif.

• Vous suivez un cursus universitaire ou école de commerce autour de l’évènementiel sportif Bac +4 minimum, vous recherchez une alternance d’une période d’un an (merci de m’envoyer votre calendrier).

• Poste situé à Paris (Arrêt Kleber) dans le 16 arrondissement.

Pour postuler, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : l.detallante@hugoevents.com