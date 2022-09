Fan Experience – Pepsi lance la saison NFL en offrant une Tiny House en mode « Fan Cave »

Pour cette nouvelle saison 2022-2023 de National Football League qui débute cette nuit, Pepsi active son partenariat avec la NFL en offrant une Tiny House un peu spéciale…

Dans la continuité de ses activations à destination des fans à travers la signature « Made For Football Watching », la marque de soda, comme à son habitude, a décidé de faire dans l’excès avec le « 18 WEEK PACK ».

Pepsi a en effet fabriqué une tiny home qui offre tout le confort nécessaire pour suivre la saison NFL devant un écran. De l’extérieur, la « roulotte » prend l’apparence d’un pack de canettes avec le clin d’oeil aux 18 semaines de la saison régulière.

A l’intérieur de la petite maison, on retrouve une TV à écran plat qui fait également office de réfrigérateur pour canettes (Pepsi Gametime Fridge TV), deux sièges « gradins » et speakers de stade, une cuisine équipée notamment d’un grille pain Pepsi, un lit rétractable, une salle de bain équipée d’un miroir façon carte à collectionner, du gazon synthétique, de la bouffe, un ordinateur et bien évidemment de nombreux produits dérivés en décoration.

Une « Fan Cave » compacte qui ne pourra pas accueillir beaucoup d’invités… Visite guidée ci-dessous.

Pour accompagner le lancement de cette activation, Pepsi a fait appel au jeune retraité NFL Andrew Whitworth.

