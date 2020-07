Offre de Stage / Alternance : Assistant(e) Communication – Stade Rochelais

Vous êtes reconnu(e) pour vos fortes capacités rédactionnelles et votre maîtrise de l’orthographe ? Les réseaux sociaux n’ont pas de secret pour vous ? Vous aimez le sport et lisez régulièrement la presse sportive ? Vous êtes précis(e), réactif(ve), organisé(e), rigoureux(se), autonome mais êtes aussi capable de travailler en équipe ?

Vous êtes fait(e) pour rejoindre notre équipe en tant qu’Assistant(e) Communication !

MISSIONS

Sous la responsabilité de la Chargée d’édition et Community Manager du Club et de la Responsable Communication, vous aurez comme principales missions :

– Rédaction de contenus (articles, interviews) pour les supports de communication du Club (basket et rugby)

– Réalisation de lives commentés des matches de rugby et basket

– Participation à l’animation des réseaux sociaux

– Réalisation de revues de presse

PROFIL

Formation minimum BAC+3

– Maîtrise des logiciels de bureautique

– Notions en logiciels de PAO appréciées

– Les connaissances en rugby et/ou basket sont un gros plus

– La maîtrise de l’anglais peut être un atout supplémentaire

– Présence obligatoire les jours de matches (week-end) selon planning

AUTRES INFORMATIONS

rémunération : Selon convention

lieu : La Rochelle

date : Poste à pourvoir début septembre

Pour postuler, rendez-vous ici