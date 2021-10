Offre de Stage : Assistant chargé de développement – TROTT’IN FRANCE

TROTT’IN FRANCE veut s’imposer comme le réseau n°1 de location de trottinettes tout-terrain en France avec un positionnement qualitatif, innovant et une communication virale et puissante. En 2021, TROTT’IN FRANCE c’est 2 spots autour de Poitiers et un sur la baie du Mont-Saint-Michel.

ANIMATION MARKETING / EVENT / COMMERCIAL

Prise de contenus photos / vidéos.

Gestion du site web TROTT’IN POITOU et des réseaux sociaux.

Gestion et mise à jour des itinéraires de randonnées.

Organiser la mise en place d’opérations commerciales et préparer les plans d’action, de budget et les indicateurs nécessaires pour atteindre les objectifs.

Effectuer une veille concurrentielle régulière.

Participer à l’élaboration, au suivi et à la mise à jour de la base de données B2C et B2B

Mise en place d’événements ponctuels afin de dynamiser l’activité. Gestion intégrale de ces événements.

GESTION OPÉRATIONNELLE / MANAGEMENT

Organiser l’accueil de la clientèle et participer à la vente

Gestion des réservations

S’assurer de la bonne tenue du point de vente.

Veiller attentivement à la relation client.

S’assurer de la bonne maintenance des trottinettes

Recherche et collaboration avec les partenaires locaux

PROFIL

Autonome et fiable

Maîtrise des outils de bureautique

Motivé, volontaire, rigoureux

Excellent relationnel

Fibre commerciale et marketing

Connaissances du tourisme et des loisirs touristiques sont un plus

Tu es actuellement étudiant(e) en formation supérieure de niveau BAC+ 4/5 en management du sport, école de commerce ou université avec une spécialité en gestion commerciale, gestion d’entreprise et/ou management. Tu justifies d’une première expérience similaire (y compris projet ou stage).

Tu recherches un stage où tu auras des responsabilités, des objectifs, où tu seras autonome et tu souhaites sortir de ta zone de confort ?

Tu souhaites intégrer une équipe de passionnés, dynamique et complémentaire ?

Tu te retrouves dans le profil décrit ?

Alors n’hésites pas à nous envoyer ton plus beau CV et nous expliquer pourquoi tu es

la personne qu’il nous faut !

Contact : CONTACT@TROTTINFRANCE.COM