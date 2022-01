Offre de Stage : Assistant Chef de Projet Sponsoring – Uniteam

L’agence Uniteam est l’une des 3 entités faisant partie du groupe Weteam. Le groupe est également composé de deux autres agences : Sport&Co (régie marketing sportif), et XLA Voyages (Tourisme d’affaire, Incentive)

Les principaux clients de l’agence sont : Orange, Lacoste, Amazon, LFP, Burger King etc..

Missions :

Au siège, sous la responsabilité du Chef de Projet et du directeur clientèle, votre mission principale consistera à la mise en place d’actions avec les marques et les clubs de football :

– Conseil stratégique et opérationnel auprès des annonceurs/marques, vous participez à la conception et à la mise en œuvre des stratégies clients de la prospection à la réalisation.

– Prises de brief client, réunions brainstorming, organisation opérations et suivi opérationnel

– Déplacements à prévoir dans les différents stades (notamment le week-end)

Profil :

– Destiné aux étudiants de niveau Bac+4 à Bac+5 (Type ESC/ Marketing /Management du sport)

– Vous connaissez, aimez et suivez tout particulièrement le football et la Ligue1 Conforama

– Vous êtes rigoureux, organisé, autonome et créatif

– Vous maitrisez les RS et leurs usages (FB, TW, IS )

– Vous maitrisez le pack office (Word, Excel, Powerpoint)

Conditions :

– Stage de 6 mois rémunéré (indemnité de stage légale)

– Stage à temps plein conventionné

– Entretiens ASAP

– Début du stage ASAP

Pour postuler, merci de bien vouloir envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivant : jb.cuisance@uniteam.fr