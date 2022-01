UFC – Venum officialise un contrat de sponsoring de 2 ans avec le français Ciryl Gane

A l’occasion du combat UFC évènement entre Ciryl Gane et Francis Ngannou prévu dans la nuit de samedi à dimanche (diffusion sur RMC Sport), la marque Venum a officialisé la signature d’un contrat sponsoring avec l’athlète français.

Depuis plusieurs année, Ciryl Gane porte des produits de la célèbre marque. Désormais, Venum intensifie sa relation en signant un contrat d’image d’une durée de 2 ans débuté en novembre dernier, comme nous le précise l’équipementier.

« Je partage avec Venum une longue histoire commune depuis le début de ma carrière en sports de combat qui s’est encore amplifiée en 2021″ explique Ciryl Gane, dans un communiqué. « C’était une évidence d’entrer dans la famille Venum pour bénéficier de l’expertise et de l’exposition offertes par Venum au gym mais aussi en dehors. Désormais, un seul objectif, continuer d’écrire cette belle histoire commune en 2022 ».

Un partenariat qui vient compléter ceux signés avec d’autres athlètes mais aussi et surtout celui avec l’UFC.

Depuis un an, la marque habille l’ensemble des combattants dans l’octogone et a succédé à Reebok.

« En tant que marque française, s’associer au plus grand athlète de l’histoire du MMA Français apparaissait comme une évidence pour nous. D’autant plus que Ciryl est porteur de valeurs d’humilité et de partage qui font écho aux valeurs véhiculées par Venum. Pour toutes ces raisons, nous sommes très heureux d’accueillir Ciryl dans l’équipe Venum ! » a ajouté Franck Dupuis, fondateur et CEO de Venum.