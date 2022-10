Offre de Stage : Chargé(e) de coordination sportive et VIP – GRANDPRIX

GRANDPRIX est à la recherche de ses trois futurs stagiaires pour ses événements 2023. En 2023, GRANDPRIX organisera sept concours entre le Calvados, l’Oise et la Seine et Marne dans des lieux mythiques des sports équestres : l’hippodrome de Chantilly, le Pôle International du Cheval Longines Deauville, le Stade Équestre du Compiégnois, l’hippodrome de Cabourg, et le Grand Parquet à Fontainebleau.

Chargé(e) de coordination sportive et VIP

⁃ Relations avec les différentes parties prenantes (officiels de compétitions, fédérations, vétérinaires…)

⁃ Gestion des engagements et du secrétariat sportif

⁃ Suivi administratif du département sportif (programmes, facturation…)

⁃ Suivi des relations cavalières

⁃ Relations prestataires : traiteur, fleuriste, mobilier,

Atouts et compétences

⁃ Implication et force de proposition

⁃ Rigueur, organisation et autonomie

⁃ Esprit d’équipe et d’adaptation

⁃ Maîtrise de l’anglais recommandée

⁃ Connaissance de l’univers des sports équestres est un plus

Informations complémentaires

Timing : fin février 2023

Durée : 6 mois

Poste : Stage

Localisation : Asnières-sur-Seine (92)

Envoyer sa candidature (CV + lettre de motivation) par mail à manon.hubert@grandprixgroup.com