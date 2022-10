La FIFA se lance dans le monde virtuel de Roblox avec « FIFA World »

En partenariat avec Roblox, la FIFA lance son univers virtuel baptisé « FIFA World ».

La FIFA se lance dans métavers. Annonçant un partenariat de plusieurs années avec Roblox, une plateforme revendiquant plus de 50 millions d’utilisateurs par jour, la Fédération Internationale de Football souhaite s’adresser à une cible bien particulière. En accord avec son projet, la FIFA « veut développer le football et offrir aux supporters de nouvelles manières de vivre ce sport. »

Ce sera le cas avec la plateforme « FIFA World », puisque les nombreuses mises à jour permettront à l’espace virtuel de s’adapter aux événements qu’organise la FIFA. Avec évidemment la Coupe du Monde au Qatar, mais également la Coupe du Monde féminine en 2023. Pedri et la joueuse allemande Lena Oberdorf en sont les ambassadeurs.

« L’expérience immersive de la FIFA sur Roblox donnera aux amateurs de football la possibilité de profiter d’un moyen captivant et inédit d’interagir avec leurs amis, de célébrer la culture et le riche héritage associés aux plus grandes compétitions sportives internationales » a affirmé Romy Gai, directeur des affaires commerciales de la FIFA, dans un communiqué.

