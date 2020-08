Offre Emploi : Coach – PSG Academy by UrbanSoccer La Défense

La Paris Saint Germain Academy propose depuis quelques années des stages et des écoles de football en Ile de France et en province dans plus de 20 centres.

Au fur et a mesure de la progression du club, L’Academy a ouvert des écoles de football dans le monde entier (Brésil, Maroc, USA, Canada, Portugal, Liban,…).

Le but de la Paris Saint Germain Academy est (en plus de faire aimer et apprendre le football) de permettre à tous les enfants de tous niveaux de vivre un rêve à travers une expérience Paris Saint Germain unique, en dispensant aux jeunes joueurs une formation et un encadrement de qualité afin de progresser, de s’épanouir et de prendre du plaisir.

C’est pourquoi la Paris Saint Germain Academy recherche des éducateurs (éducatrices) de football diplômés (BEF, BMF, diplômes STAPS, diplômes d’état) pour encadrer les enfants sur ses différentes activités (école de football et stages de football) situées en Ile de France ou en province.

ECOLE DE FOOTBALL : le soir en semaine et / ou mercredi et / ou samedi..

STAGE DE FOOTLL : Pendant les périodes de vacances scolaires dans tous les centres UrbanSoccer ainsi qu’au CREPS de Chatenay – Malabry.

MISSIONS :

– Prise en charge d’un groupe de 8 (babysoccer) à 16 enfants (âgé de 3 à 17 ans).

– Encadrement, mise en place et animation des séances pédagogique proposées par la Paris Saint Germain Academy.

– Veiller au bon comportement, à l’esprit sportif.

– Assurer le relationnel pédagogique avec les parents.

PROFIL RECHERCHE :

– Qualités relationnelles, pédagogiques et réflexions.

– Ponctualité et fiabilité

– Esprit collectif et sens du travail en équipe

– Diplômes STAPS; BMF; BEF; ou diplômes d’état.

– Passionné de football et d’encadrement avec expérience.

Type d’emploi : CDI – temps partiel

Salaire : 10,00€ à 11,00€ /heure

Envoyer votre candidature à charly.legendre@urbansoccer.fr pour la PSG Academy du centre UrbanSoccer La Défense.