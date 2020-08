Offre Alternance : Chargé de support commercial – Entreprise Partenaire de WIN Lille

Référence : 14

Etablissement : Lille

Type de poste : Chargé de support commercial

Type de contrat : Alternance

Secteur : Commerce

Localisation : Lille

WIN Lille recherche pour une entreprise partenaire, un(e) Chargé(e) de support commercial en alternance.

Depuis sa création, cette entreprise n’a qu’une vocation : permettre à tous d’accéder au sport dans un esprit de partage, de solidarité et de cohésion sociale.

DESCRIPTION DU POSTE

Sous la responsabilité du Responsable de Développement Marchés cibles et Support Commercial/Administration des ventes, vous assurez la fiabilité des opérations de contractualisation de demandes au regard des enjeux fixés par les Unités Métiers Sport Nature, Odyssée et Voyages.

Interface entre le Chargé de développement et les Responsables Produits, vous contribuez à l’atteinte des objectifs de l’ensemble des Chargés de Développement.

Ambassadeur de la marque, vous êtes porteur de l’image auprès des clients.

Formaliser une proposition commerciale :

Répondre aux commandes du service Développement dans le respect du contrat de service

Analyser le besoin exprimé et étayer sa proposition, qui permet au client d’apprécier et de choisir en fonction de son budget.

S’appuyer sur l’expertise des Responsables Produits en cas de doute et d’un besoin maillage avec les sites de production.

Homogénéiser les supports commerciaux en cohérence avec l’identité.

Gérer les stocks par pôle et appliquer les règles de surbooking définies par son responsable hiérarchique.

Informer les Responsables Produits (par période) de l’évolution de la pression de vente.

Mettre à disposition un état des disponibilités hebdomadaires auprès du service Développement et des Responsables Produits

Relayer de manière réactive les campagnes initiées par le Pôle Marketing Communication Opérationnel auprès du service Développement.

PROFIL

Doté(e) du sens commercial, vous êtes orienté(e) culture client et résultat.

Votre aisance relationnelle vous permet de vous adapter facilement.

Organisé(e), rigoureux(se), vous faites preuve d’adaptabilité.

Vous pouvez interagir en anglais et vous maitrisez les outils informatiques.

Pour postuler, rendez-vous ici