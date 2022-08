Offre Emploi : Digital Marketing Specialist – Titleist

Rejoins Titleist, la marque de Balle de Golf N°1 !

Titleist et FootJoy sont des noms que les golfeurs du monde entier connaissent. Ces marques sont détenues par Acushnet Company, le plus grand fabricant mondial d’articles de golf, dont le siège est situé à Fairhaven, aux États-Unis. La filiale française de la société Acushnet est chargée des ventes et du marketing pour la France, le Benelux, l’Espagne, le Portugal et l’Italie.

Nous t’offrons l’opportunité rare et passionnante de rejoindre l’équipe marketing Titleist. Tu es passionné(e) par le golf ? Tu as une qualification ou une première expérience professionnelle en marketing digital ? Tu souhaites travailler dans un environnement dynamique, innovant et jeune ? Alors nous sommes impatients de te connaître…

Tu souhaites commencer ou poursuivre ta carrière dans le secteur du golf. Tu es diplômé(e) en marketing et tu as une première expérience professionnelle dans ce secteur, idéalement dans le domaine du sport. Tu es capable de communiquer en anglais, de comprendre les enjeux des marques mondialement connues, et de travailler dans un environnement international.

En tant que Titleist Digital Marketing Specialist, tu seras directement rattaché(e) au Titleist Marketing Manager pour la région Mainland Europe et tu travailleras en étroite collaboration avec d’autres membres de l’équipe Marketing Titleist, départements de l’entreprise et prestataires extérieurs, tant au niveau local qu’international. Tu seras le(a) garant(e) du développement et de la mise en œuvre de la stratégie marketing digital Titleist sur la France, le Benelux, l’Espagne, le Portugal et l’Italie et tu seras challengé(e) sur les 4 axes principaux ci-dessous :

WEBSITE – ECOMMERCE

• Piloter et gérer notre site Web marchand via un CMS dédié.

• Participer à la mise à jour et l’amélioration continue de notre site web (Titleist.com.fr), optimiser son référencement (SEO) et dynamiser le trafic sur nos marchés stratégiques.

• Faire parler les données Google Analytics selon des KPIs que tu auras définis.

PAID MEDIAS

• Accompagner le développement, la planification et l’exécution de l’ensemble des plans et campagnes de marketing digital payantes (Display, Social, Vidéos) en étroite collaboration avec notre agence & les partenaires médias.

• Assurer la mise en place, le bon fonctionnement et le suivi des campagnes via Campaign Manager.

• Développer nos campagnes SEA sur les différentes plateformes.

• Suivre le budget dédié.

CRM

• Participer à la définition et gérer la création des campagnes emails B2B et B2C (retargeting, acquisition, automation) pour l’ensemble des marchés.

• Planifier, designer, segmenter et distribuer les campagnes à travers notre outil CRM (Emarsys).

• Réaliser les bilans via la production de reportings et identifier les leviers d’optimisations.

• Améliorer la connaissance client via la gestion d’une base de données saine et qualifiée.

• Accompagner et former des équipes à la collecte de données.

SOCIAL MEDIA

• Assurer la gestion et le reporting au quotidien de nos réseaux sociaux et participer à l’élaboration de notre ligne éditoriale / stratégie de communication sur ces plateformes.

• Créer, adapter et mettre en ligne du contenu sur les différents réseaux sociaux existants de l’entreprise (Facebook, Instagram, Youtube). Création de comptes spécifiques en fonction des besoins des différents marchés.

• Animer et interagir avec la communauté Team Titleist : répondre, fédérer et fidéliser les fans de la marque par la gestion d’une large communauté composée de clients, prospects, influenceurs à travers des échanges, des séances de questions réponses avec nos experts techniques, etc..

• Activer notre communauté d’ambassadeurs de la marque en créant des contenus dédiés, opérations spéciales, ou tout autre moyen de favoriser les synergies avec cette audience spécifique.

Tu es le ou la candidat(e) idéal(e) pour nous rejoindre si…

• Tu es diplômé(e) d’une formation supérieure dans le domaine du marketing, ou en école spécialisée dans le Marketing Digital.

• Tu as déjà une première expérience d’au moins deux ans dans un rôle similaire.

• Tu es autant à l’aise à l’écrit qu’à l’oral dans la langue de Shakespeare et le contexte international te motive.

• Tu as une appétence pour la stratégie Marketing des marques, l’univers du marketing digital et le e-commerce.

• Tu as une forte appétence ou tu maîtrises déjà les outils Google Adwords, Analytics, Campaign Manager, Web Designer ; Facebook Business ; la suite MS Office. Une connaissance des logiciels de graphisme est un plus.

• Tu aimes tester, retester, A/B tester…pour suivre, analyser et améliorer les performances de tes campagnes

• Tu es curieux, créatif, autonome, doté d’un excellent relationnel avec des qualités d’écoute et tu aimes mener de front plusieurs projets en même temps avec des contraintes de délai.

• Justin Thomas, Antoine Rozner, un Birdie ou l’Etiquette n’ont plus de secrets pour toi.

Nous t’offrons :

• L’opportunité d’intégrer une entreprise de renommée internationale dans le monde du sport et leader sur son marché.

• Un emploi passionnant et stimulant dans un poste permanent, à temps plein, avec une prise de poste dès que possible.

• La possibilité d’intégrer et de collaborer au quotidien avec une équipe internationale basée en France, en Allemagne,

au Royaume-Uni et aux États-Unis.

• Une rémunération attractive et des avantages sur les produits Titleist et FootJoy.

• Un statut Cadre, des titres restaurants, une mutuelle prise en charge à 80% par l’employeur, l’accès à une épargne salariale.

• Poste basé à Montataire (60) – Accessible Trains Grandes Lignes depuis Gare Paris Nord (30 min)

Si tu souhaites postuler, nous t’invitons à envoyer ta candidature avec CV (en français) et Lettre de motivation (en anglais) avec la référence TITLEIST-DIGITAL avant le 25 septembre 2022 à : Recruitment_Mainland@acushnetgolf.com