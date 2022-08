Comment Audi a officialisé son arrivée en Formule 1 dès 2026

Ce matin, Audi a officialisé son arrivée en Formule 1 à partir de la saison 2026 avec la fourniture d’un moteur hybride spécialement développé et prenant en compte les nouvelles règles axées sur la durabilité et la rentabilité.

Audi annoncera la décision de l’équipe (Sauber ?) avec laquelle elle s’alignera en tant que motoriste 2026 d’ici la fin de l’année.

« La F1 est en train de se transformer, et Audi veut soutenir activement ce changement »

L’officialisation a été faite lors d’une conférence de presse organisée sur le circuit de Spa-Francorchamps qui accueille le Grand Prix de Belgique ce week-end. Etaient présents Markus Duesmann, président du conseil d’administration d’AUDI AG, Oliver Hoffmann, membre du conseil d’administration chargé du développement technique, Stefano Domenicali, président et Directeur Général de la Formule 1 et Mohammed ben Sulayem, président de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).

« Le sport automobile fait partie intégrante de l’ADN d’Audi », a déclaré Markus Duesmann. « La Formule 1 est à la fois une scène mondiale pour notre marque et un laboratoire de développement extrêmement stimulant. La combinaison de la haute performance et de la compétition est toujours un moteur d’innovation et de transfert de technologie dans notre industrie. Avec les nouvelles règles, c’est le bon moment pour nous d’être impliqués. Après tout, la Formule 1 et Audi poursuivent toutes deux des objectifs clairs en matière de durabilité ».

Une annonce forte pour le constructeur automobile allemand qui a évidemment été accompagnée de nombreux éléments visuels, dont une F1 aux couleurs d’Audi Sport. « Au vu des grands progrès technologiques réalisés par la Formule 1 pour atteindre une meilleure durabilité d’ici 2026, nous pouvons parler d’une nouvelle ère de la Formule 1. La F1 est en train de se transformer, et Audi veut soutenir activement ce changement. Un lien étroit entre notre projet de Formule 1 et le département de développement technique d’AUDI AG permettra de créer des synergies. » explique Oliver Hoffmann.

« La clé de l’implication dans cette compétition de classe mondiale est d’avoir un plan clair pour devenir plus durable et plus rentable » ajoute Audi dans un communiqué. « Les nouvelles règles techniques, qui s’appliqueront à partir de 2026, mettent l’accent sur une plus grande électrification et un carburant durable avancé. En plus du plafonnement actuel des coûts pour les équipes, un plafonnement des coûts pour les constructeurs de moteurs sera introduit en 2023. En outre, la Formule 1 s’est fixé l’objectif ambitieux de devenir neutre en carbone d’ici 2030. […] À partir de 2026, la puissance électrique des groupes motopropulseurs, composés d’un moteur électrique, d’une batterie, d’une unité électronique de contrôle et d’un moteur à combustion, augmentera fortement par rapport aux systèmes actuels en Formule 1. Le moteur électrique sera alors presque aussi puissant que le moteur à combustion, dont la puissance est d’environ 400 kW (544 ch). Les moteurs turbo 1,6 litre à haut rendement fonctionnent avec un nouveau type de carburant plus durable, ce qui constitue également une condition préalable à l’entrée d’Audi dans la compétition. »