Offre Emploi : Hôte-distributeur / Hôtesse-distributrice – Tour de France 2021

Fiche de poste

Hôte-distributeur / Hôtesse-distributrice Tour de France 2021

L’agence VMATCH : Agence de conseil et d’accompagnement auprès des marques ainsi que des ayant droits souhaitant prendre la parole avec le sport. Pour engager les marques avec leurs publics et mieux adresser les enjeux sociétaux, VMATCH imagine et met en œuvre des partenariats riches de sens, inclusifs, créateurs de valeurs, d’engagements forts et durables. Pour faire du consommateur un fan et du fan un consommateur, VMATCH met la marque, son ADN, ses produits et ses services au cœur de chaque partenariat grâce à ses solutions créatives, digitales et expérientielles. Avec des équipes expérimentées dans chaque domaine, VMATCH intervient auprès des marques en France et à l’international pour écrire, raconter et faire vivre les émotions du sport et de l’Entertainment en assumant la transformation business que les partenariats doivent générer.

Dans le cadre de l’organisation du Tour de France 2021 et pour le compte d’un de ses clients VMATCH recrute plusieurs profils.

Description :

Sous la supervision d’un chef de projet et d’un chef d’équipe vous aurez pour mission pendant toute la durée de l’événement :

– Distribution de goodies

– Diffusion du message de marque auprès du grand public

– Aide au montage / démontage et gestion du dispositif d’animation

– Gestion des stocks et de la logistique

– Mise en place du protocole sanitaire sur site

Profil :

Nous recherchons des personnes extrêmement motivées, sérieuses et dynamiques. Vous êtes reconnu pour votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre réactivité.

– Polyvalent, excellent relationnel et souriant

– Esprit d’équipe et de solidarité

– Résistant(e) au stress et à la fatigue

– A l’aise dans la conduite de véhicule type utilitaire. Permis B depuis plus de 2 ans indispensable.

– Première expérience dans l’événementiel sportif

Disponibilités : Du 23 juin au 19 juillet 2021

Merci d’envoyer votre candidature CV (avec date d’obtention du permis de conduire) + LDM à mdefour@vmatch.fr