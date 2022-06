Offre Emploi : Sponsorship Sales Manager OL – SPORTFIVE

Rattaché au Directeur Sponsoring OL, le Sponsorship Sales Manager OL H/F a pour mission de commercialiser l’ensemble des assets sponsoring OL dans le respect de la stratégie, des valeurs et de l’image du Club.

MISSIONS

• Élaboration et mise en œuvre de la stratégie de prospection commerciale sur le secteur confié ;

• Identification et prise de contact avec les décideurs ;

• Identification des besoins clients et prospects ;

• Maitrise de l’offre sponsoring OL et des Assets OL Group

• Elaboration des propositions en collaboration avec la cellule marketing Club;

• Présentation/vente de l’offre, négociation et finalisation contractuelle ;

• Supervision de la mise en œuvre de la prestation, en collaboration avec la production et le client management ;

• Gestion de la relation client : Participation aux meeting professionnels et accompagnement client jour de Match

COMPETENCES CLES :

• Une solide expérience commerciale qui confère au candidat une parfaite maîtrise de la relation commerciale avec des grands comptes et la maîtrise des techniques de vente et de négociation

• Capacité à s’inscrire dans des cycles de vente longs et complexes

• Capacité à prospecter et à développer son portefeuille

• Forte sensibilité marketing et commerciale

• Très bonne culture générale sponsoring

• Curiosité du marché

PROFIL

De formation supérieure commerciale, vous vous appuyez impérativement sur une précédente expérience commerciale significative (+ de 7 ans) et réussie, dans l’univers du sport qui vous confère une très bonne compréhension de nos enjeux, et la maîtrise de la relation avec des interlocuteurs de haut niveau. La connaissance des comptes en direct est impérative.

Homme/femme de challenge, vous avez cette capacité à générer de la croissance et à dépasser vos objectifs. Votre aisance relationnelle, votre résistance à la pression et votre esprit d’équipe sont autant d’atouts qui vous permettront de réussir dans cette mission stratégique pour le développement de l’agence.

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

 Capacité à convaincre et influencer

 Capacité à créer le contact et à approfondir la relation

 Capacité d’analyse et de synthèse – flexibilité

 Résistance à la pression et sens des objectifs

 Organisation et rigueur

 Esprit d’équipe et esprit de compétition

 Autonomie et disponibilité

 Anglais courant

Contact : vadnet@ol.fr