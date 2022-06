Naming : Le Stade Pierre-Mauroy où évolue le LOSC Lille rebaptisé « Decathlon Arena » ?

Le Stade Pierre-Mauroy dans lequel évolue le LOSC Lille va-t-il changer de nom dans les semaines à venir avec la signature d’un contrat de Naming ?

Selon France-Bleu ou encore RMC Sport, c’est Decathlon qui va devenir le nouveau partenaire Naming du Stade inauguré en 2012.

« Des discussions sont en effet toujours en cours avec la MEL qui annoncera sa décision à l’issue du vote du Conseil métropolitain du 24 juin prochain » nous fait savoir l’enseigne Decathlon.

Dans le cadre de ce rapprochement, France-Bleu évoque un contrat évalué à 6 millions d’euros sur une durée de 5 ans, soit 1,2M€ par an en moyenne.

Pour ce Naming, le nouveau nom du stade situé à Villeneuve d’Ascq va être rebaptisé « Decathlon Arena ». « La mention « stade Pierre-Mauroy » restera puisqu’elle figurera sous le nom « Decathlon Arena » ajoute l’article de France-Bleu.

Stade multifonctionnel qui accueille de nombreux évènements autres que le football (grâce notamment à son toit), l’appellation Arena semble plus appropriée. Surtout, Decathlon, installé dans la région lilloise, a opté pour le choix du nom de groupe plutôt que celui de Kipsta, sa marque dédiée au football et qui nourrit de grosses ambitions dans la discipline dans les années à venir. Outre la visibilité, il sera intéressant de voir comment Decathlon utilisera le stade en fonction des différents droits et services négociés.

Comme toujours, reste à savoir si ce Naming qui arrive sur un stade déjà existant sera rapidement « validé » et utilisé par le grand public, les supporters et les médias.

Vraie question:

C’est

« on va à la décathlon Arena »

Ou

« On va au décathlon Arena » — YSSF 🇹🇳 (@Youss_Blake) June 7, 2022

alors les amis, vous allez au Grand Stade, à Pierre-Mauroy ou à la Decathlon Arena ? — 🔺 (@Fabian_Vtr) June 7, 2022

On avait un naming sur un mec qui était contre le stade Notre stade est multi sport. De plus on parle d’une entreprise nordiste qui excelle dans le monde du sport Évidemment que ça fait « bizarre » mais moi je valide — Thm8097 🔴⚪ (@Thm8097) June 7, 2022

Bcp de personnes actuellement continuent de l’appeler le «grand stade» donc ça ne change pas énormément.

Le naming «Décathlon arena» est moqué sur les RS et pourtant on parle d’une entreprise -sportive- ET -Nordiste- le siège social et voisin du stade. Pour une fois ça a du sens. — Thomas Le Green Warrior (@Le_GreenWarrior) June 8, 2022

Il y a un an, Le site 20 Minutes rapportait que 6 entreprises étaient intéressées pour obtenir les droits de Naming du stade situé à Villeneuve-d’Ascq. « Cent six entreprises ont été contactées. Six d’entre elles ont exprimé un vif intérêt » a précisé la la Métropole Européenne de Lille (MEL) à 20 Minutes. « Les négociations sont en cours pour affiner les propositions ».

Selon nos infos, le nouveau contrat de Naming du Stade Pierre-Mauroy a été apporté par la MEL directement et non par une agence mandatée.

Decathlon signe désormais des partenariats qui se voient

Une chose est sûre, le groupe Decathlon – qui a réalisé un chiffre d’affaires mondial record en 2021 avec 13,8 milliards d’euros – a décidé d’investir dans une stratégie de communication premium.

Ces derniers mois, l’enseigne préférée des français a en effet multiplié les partenariats sportifs de premier plan.

Dès cet été, Kipsta devient le ballon officiel de la Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT. Pour dévoiler le look des nouveaux ballons, la marque football de Decat’ avait organisé un lancement soigné. L’occasion pour les représentants de Kipsta d’affirmer haut et fort leurs ambitions dans la discipline.

Surtout, Decathlon est devenu l’été dernier Partenaire Officiel des JO de Paris 2024. Pour faire vivre ce partenariat, l’enseigne a également signé Teddy Riner comme ambassadeur de sa future team d’athlètes. Si l’un des objectifs de Paris 2024 est de (re)mettre les français au sport, alors Decathlon pourrait en récolter quelques conséquences.

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

En basket, l’enseigne et sa marque Tarmak ont noué un contrat de licensing avec la NBA et proposent de nombreux produits co-brandés. Des associations d’images qui nourrissent directement du business.

Enfin, on peut citer le partenariat avec le freestyler Séan Garnier, très suivi sur les réseaux sociaux, caractérisé par le lancement d’une chaussure de street foot.