Shopping : Pour le Black Friday 2022, Nike offre -25% sur tout le site ou presque avec la « Cyber Week Nike »

A l’occasion du Black Friday 2022, Nike a décidé de voir les choses en grand avec la « Cyber Week Nike ».

Jusqu’au 29 novembre 2022, vous bénéficiez de -25% sur tout le site ou presque ! Pour en bénéficier, il faut avoir un compte membre (inscription gratuite) et utiliser le code promo « GOBIG22 ». Une promotion de 25% qui s’appliquera en plus sur les prix affichés et notamment ceux déjà en promo.

Pour vous faciliter la tâche dans vos achats, la marque au swoosh a directement répertorié l’ensemble des articles qui sont éligibles aux promotions sur www.nike.com/fr/w/black-friday-2phlm

A un mois des fêtes de fin d’année, c’est évidemment l’occasion de trouver des sneakers, chaussures de football, polos, t-shirts, maillots officiels de foot, NBA, NFL… aux meilleurs prix !

Les maillots de l’Equipe de France pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar sont notamment concernés par les -25% !

Conditions

Pour bénéficier de l’offre promotionnelle « Cyber Week »:

Connectez-vous à l’application Nike.com/Nike App en tant que membre.

Saisissez le code promotionnel « GOBIG22 » au moment du paiement.

» au moment du paiement. Vous recevrez 25% de remise sur votre achat.

