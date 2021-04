7 Fédérations sportives s’engagent pour 2 000 emplois pour les jeunes issus des QPV

C’est un projet inédit d’inclusion sociale qui vient d’être initié par sept fédérations sportives. Son ambition : utiliser le sport comme levier d’accroche et permettre à des jeunes issus de quartiers prioritaires d’intégrer un parcours d’accès à l’emploi.

Les Fédérations françaises d’athlétisme, de badminton, de basket-ball, de boxe, des clubs omnisports, de judo, et de tennis de table, représentant 17 000 clubs et plus de 3 millions de licenciés, se mobilisent pour les jeunes résidants en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).

L’objectif du dispositif est double : engager les clubs sportifs comme véritables acteurs de l’inclusion sur les territoires et permettre la remobilisation et l’insertion professionnelle des jeunes grâce au sport. Les fédérations sportives ont recensé des clubs sur 15 territoires identifiés qui répondent aux enjeux de l’appel à projet 100% inclusion alliant territoire, public cible et écosystème favorable. Les clubs identifiés sont déjà engagés dans des démarches d’éducation/insertion par le sport.