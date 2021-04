Puma dévoile ses résultats financiers pour le premier trimestre 2021

Cette semaine, Puma a présenté ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’année 2021. La marque allemande enregistre une hausse de son chiffre d’affaires malgré la crise sanitaire qui persiste.

Avec 1,548 milliard d’euros, Puma augmente de 25,8% son chiffre d’affaires à taux de change constant au premier trimestre de l’année par rapport à 2020.

Dans le détail, l’Europe reste le principal territoire avec 572,4M€. La division chaussures (footwear) génère près de la moitié du chiffre d’affaires de la marque.

« Nous atteindrons une rentabilité nettement meilleure par rapport à l’année dernière » – Bjørn Gulden, PDG de PUMA

Le bénéfice net est lui aussi en augmentation, passant de 36 millions d’euros à 109 millions d’euros au premier trimestre 2021. En outre, la marque a amélioré sa marge brute à 48,5% sur les trois premiers mois. Le résultat d’exploitation (EBIT) s’améliore de 116,7% pour atteindre 154 millions d’euros (T1 2020 : 71 millions €). Les dépenses d’exploitation (OPEX) ont elles augmenté de 8,6%.

Le DTC en forte hausse

Autre chiffre intéressant, celui des ventes directes aux consommateurs (Direct To Consumer). A travers ses boutiques ou encore son site internet, le chiffre d’affaires a progressé de 31,3% (ca) pour atteindre 346,8 millions d’euros, grâce à une forte croissance du commerce électronique de 74,9% (ca).

Depuis quelques années, le DTC est devenu la top priorité des principaux équipementiers sportifs que sont Nike, adidas et Puma.

« Malgré l’incertitude sur la durée et l’impact de la pandémie de la COVID-19, la persistance des problèmes de capacité et des augmentations de coûts dans le fret mondial et une situation politique tendue entre des régions clés qui pourrait avoir un impact négatif sur notre industrie, nous sommes confiants sur le fait que 2021 sera une meilleure année que 2020 » précise Bjørn Gulden, Président Directeur Général de PUMA SE, dans un communiqué. « Nous pensons que nous devrions réaliser une croissance du chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année dans la moyenne des dix ans et que nous atteindrons une rentabilité nettement meilleure par rapport à l’année dernière. »

Lors de l’année 2020, Puma avait enregistré un chiffre d’affaires de 5,234 milliards d’euros. Une année forte pour la marque qui a recruté des ambassadeurs de renoms comme Neymar JR ou encore la chanteuse Dua Lipa.