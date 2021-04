Hier, la Fédération Française de BasketBall (FFBB), la Ligue Régionale des Hauts-de-France de Basket et l’école de commerce AMOS Sport Business School ont annoncé la signature d’un partenariat concernant l’Open de France 3×3 GRDF 2021 qui se déroulera à Lille Métropole les 16 et 17 juillet prochains.

Dans le cadre de cet accord, des étudiants de l’école AMOS participeront à organisation de l’événement. « L’Open de France 3×3 incarne l’innovation sportive qui ouvre un marché créateur d’emplois. Ce partenariat entre AMOS et la FFBB s’appuie sur une pédagogie ancrée à la fois dans l’univers sportif et dans l’entreprise, pour faire de ses étudiants les experts de demain » précise Carine Canonne, directrice AMOS Lille Métropole, dans un communiqué. « Sur cet événement unique, ce seront autant de personnes ressources qui vont participer à l’organisation, dans le but de prendre du plaisir, de soutenir le basket et ses clubs, de découvrir les métiers et de développer leur réseau. Être partenaire de l’Open de France 3×3, c’est, pour AMOS Sport Business School une évidence. »

Cette année, l’Open de France 3×3 regroupera les 12 meilleures équipes masculines et les 12 meilleures équipes féminines sur l’esplanade du Champ de Mars de la Métropole de Lille.