A recruter (Alternance) : Numa Le Gall – Evenementiel, Sponsoring, Communication

Madame, Monsieur,

Actuellement étudiant à Kedge Business School au sein du Master Programme Grande Ecole, je suis à la recherche d’un contrat d’alternance d’une durée de 12 mois pour la rentrée 2020.

Passionné depuis longtemps par le sport et les grands événements qui y sont associés, moi-même consommateur de ces spectacles et ayant la volonté d’évoluer par la suite dans le domaine du marketing sportif, je souhaite conclure mon cursus scolaire via un contrat d’apprentissage.

Fort de plusieurs expériences professionnelles, dont une d’une durée de six mois dans l’organisation d’événements sportifs télévisés, je suis persuadé de pouvoir apporter à votre agence tout ce qu’elle attend d’un collaborateur idéal en contrat d’apprentissage.

En effet, après validation de ma première année de Master, j’ai opté pour une année de césure appelée « Year Away », année durant laquelle j’ai effectué deux stages d’une durée de six mois chacun. J’ai eu l’opportunité d’effectuer une première expérience en tant qu’Assistant Chef de Projet au sein de Quarterback, une agence de Marketing et Communication spécialisé dans le sport. J’ai alors participé à l’organisation de 3 événements télévisés sur la chaine L’Équipe, notamment en étant en charge d’activation de partenariats et la gestion d’une billetterie. Par la suite, j’ai occupé un poste de Social Media Expert Assistant au sein de Vanksen Luxembourg, une agence de Marketing Digital. A ce poste, j’étais en charge de l’élaboration de campagnes de communication sur les réseaux sociaux pour le compte de client ainsi que de m’assurer du déploiement opérationnel via l’animation de leur communauté.

Intégrer votre structure en tant qu’alternant et participer à l’élaboration de vos différents projets serait une excellente opportunité pour moi d’acquérir une nouvelle expérience et de développer mes compétences dans l’industrie du sport. Déterminé, sérieux, possédant de fortes capacités d’adaptation, et doté d’un an d’expérience professionnelle je suis particulièrement désireux de continuer ma formation au de votre structure et mettrai tout en œuvre pour performer sur les missions qui me seront confiées

Dans l’espoir que mon profil saura retenir votre attention, je reste à votre entière disposition pour davantage d’informations.

Mobile de partout en France, n’hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail ou sur LinkedIn : Mail : numa.legall@kedgebs.com

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/numalegall/

Sportivement,

Numa Le Gall

