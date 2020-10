A recruter : Aurélie Harrouet – Responsable de projet Communication, Marketing & Événementiel

Responsable de projet communication, marketing & événementiel sportif, actuellement à la recherche d’un nouveau défi, vous trouver au lien ci-dessous mon CV.

J’ai acquis ces dernières années des compétences en gestion de projet événementiel, en communication et en marketing dans le milieu sportif, à l’INSEP.

Je recherche un poste idéalement polyvalent, enrichissant et responsabilisant au sein d’une nouvelle dream team. J’ai aujourd’hui envie de rejoindre une équipe ambitieuse et de porter avec elle un projet motivant.

Je saurai être force de proposition et relever les défis à vos côtés afin de satisfaire de la meilleure des manières aux exigences confiées.

N’hésitez pas à me contacter via linkedIn : https://www.linkedin.com/in/aurelie-harrouet

