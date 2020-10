Droits TV : beIN SPORTS diffusera l’International Swimming League 2020 dans 36 pays dont la France

Pour la deuxième saison de l’International Swimming League (ISL) , beIN SPORTS diffusera l’ensemble de la compétition du 16 octobre au 27 décembre 2020.

Alors que la compétition doit commencer d’ici quelques jours, beIN SPORTS a annoncé avoir récupéré les droits de diffusion de la saison 2 de l’ISL. « Nous sommes ravis d’avoir sécurisé les droits de diffusion de la saison régulière de l’ISL 2020, en France, en Turquie, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie Pacifique » commente Richard Verow, Chief Sport Officer chez beIN MEDIA GROUP, dans un communiqué. « Avec des équipes compétitives provenant de toute la planète et un format de compétition innovant, la saison 2020 de l’ISL promet d’être une expérience palpitante pour nos abonnés ce mois-ci. ». beIN SPORTS diffusera la compétition dans 36 pays au total. Aux Etats-Unis, la compétition sera diffusée sur CBS Sports qui a signé un contrat pluriannuel.

L’ISL est une « innovation » dans la natation. Cette sorte de Ligue des Champions fut créée en 2019 par le milliardaire ukrainien Konstantin Grigorishin. Les objectifs de celui-ci sont ambitieux : faire de la natation un succès commercial et donner de la visibilité à un sport qui en manque cruellement, en dehors des compétitions internationales.

Le principe est simple : 10 équipes mixtes internationales composées de 12 nageuses et 12 nageurs s’affrontent au termes de courses courtes (50m-400m). On pourra noter la participation de champions comme Florent Manaudou ou encore Sarah Sjöström. En raison du contexte sanitaire, cette deuxième saison se déroulera du 16 octobre au 27 décembre 2020 à Budapest.

L’ISL diffère des compétition organisées par la Fédération Internationale de Natation (FINA). Chaque journée de l’ISL est un véritable spectacle. « Casser tous les codes pour construire une nouvelle écriture et surprendre est une expérience exceptionnelle. ». Voici ce que déclarait Arnaud Simon, CEO de In & Out Stories à propos de l’ISL, sur notre site en février 2020.