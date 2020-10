EDF change l’identité de ses comptes « sport » sur les réseaux sociaux

Partenaire engagé du sport français depuis de nombreuses années, EDF vient de changer l’identité de ses comptes « sport » sur les réseaux sociaux.

S’inspirant de la plateforme de marque EDF « Devenons l’énergie qui change tout », les nouveaux noms «Énergie Du Sport » et «Énergie Du Foot » remplacent « Eclairons Le Foot » et « Eclairons Le Sport ». Des changements qui concernent les pages Facebook, Instagram et Twitter.

Sur les plateformes « Energie du Sport », EDF met en avant ses différents partenariats sportifs (Paris 2024, FF Natation, FF Canoe Kayak, FF Handisport, Team MCES, son pool d’athlètes individuels). Sur « Energie du Foot », EDF prend la parole autour de son partenariat avec la FFF et l’Equipe de France de Football.