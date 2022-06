CANAL+ va diffuser la finale 2022 du TOP 14 sur deux chaines avec deux angles différents

Ce Vendredi, la finale du TOP 14 100% Occitanie opposant le Castres Olympiques au Montpellier Hérault Rugby sera co-diffusée sur France 2 et deux chaînes CANAL+.

Le Groupe CANAL+ (voir les offres promotionnelles du moment ici) a effet décidé de proposer le match sous deux angles différents à ses abonnés.

Sur CANAL+, le match sera diffusé avec un dispositif des « grands soirs » avec en plateau Isabelle Ithurburu, Sébastien Chabal, Guilhem Garrigues, Thierry Dusautoir et Marie-Alice Yahé. La finale sera commentée par Eric Bayle avec Marc Lièvremont. Cédric Heymans, Bertrand Guillemin et Philippe Fleys seront dans les coulisses, au bord du terrain pour les analyses et réactions.

19h35 CANAL RUGBY CLUB

21h00 FINALE

23h25 CANAL RUGBY CLUB DEBRIEF

Sur CANAL+SPORT, la finale sera diffusée en plan large avec la Spider cam et le duo Philippe Groussard et Xavier Garbajoza aux commentaires.

Dans la foulée de la remise du trophée, la chaîne continue son live au Stade de France avec le show de Kenji Girac qui sera proposé après la rencontre.

21h00 FINALE PLAN LARGE

23h20 SHOW DE CLOTURE (Concert de Kenji Girac)

Le Mode Expert de myCanal sera également déployé sur la finale, et proposera de suivre en caméra isolée un joueur de chaque équipe, les plans large de la Spider cam ainsi que les sons du micro arbitre ou de l’ambiance dans le stade. Avant la rencontre, les suiveurs du compte sport de CANAL+ sur TikTok pourront profiter d’un live depuis les coulisses du Stade de France, pour plonger dans l’ambiance sur place à quelques minutes du coup d’envoi.

https://youtu.be/8eujq-2QHH0