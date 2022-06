Agences : Le groupe HOPSCOTCH rachète Alizeum, Sport&Co et UniTeam

Cette semaine, le groupe de communication HOPSCOTCH a officialisé le rachat de 3 agences françaises de marketing sportif avec Alizeum, Sport&Co et UniTeam.

Comme nous le précise HOPSCOTCH, le rachat de ces 3 entités est effectué à 100% et chaque agence conserva son nom. Hopscotch Sport, qui existait déjà, englobera dorénavant les services et compétences d’Alizeum, Sport&Co et UniTeam.

« En acquérant ces trois sociétés, Hopscotch Groupe sera en mesure d’étendre son expérience du secteur du sport et acte ainsi le développement d’une expertise sectorielle dédiée qui vient compléter le rang des verticales Luxe / Banque-assurance-immobilier / Cinéma-entertainment / Santé / Mobilité / Food & Drink. L’alliance des 3 marques permet à HOPSCOTCH de répondre par un maillage global unique de métiers, de compétences et d’ouverture géographique aux attentes actuelles et à venir des clients de l’écosystème du sport » explique le communiqué.

Les trois sociétés représentent un effectif de plus de 30 collaborateurs, un chiffre d’affaires cumulé de 7 millions d’euros et une marge brute cumulée de 3,5 millions d’euros en 2021. De son côté, ), le groupe HOPSCOTCH représente en 2021 un volume d’affaires de 154 millions d’euros et 67M€ de marge brute.

Précisons que depuis plusieurs années, Hopscotch et Hopscotch Sport ont mis en place de nombreuses campagnes évènementielles dans le sport. En 2015, l’agence avait notamment transformé le stade du MMArena en hôtel éphémère pour Nissan à l’occasion des 24 Heures du Mans. Des dispositifs ont également été mis en place pour WWF, le Stade de France, Kia, Riot Games, Skoda, Sony,…

« L’acquisition d’Alizeum, Sport&Co et UniTeam va nous donner une réponse globale aux besoins des marques, des organisations et des institutions. Les grands événements à venir en France seront des occasions pour elles de créer des liens forts et mémorables avec leurs publics auxquels Hopscotch pourra apporter son expérience et expertise » précise Frédéric Bedin, Président du Directoire Hopscotch Groupe.

Précisons que Sport&Co et Uniteam étaient déjà sous la même bannière, celle de WeTeam Groupe.