Combien a coûté le logo de la NBA utilisé depuis 1969 ?

La semaine dernière, la NBA a entamé sa 75ème saison. Un chiffre rond célébré par de nombreuses activations et par l’utilisation d’un logo évènement reprenant la forme du logo classique retaillé en forme de diamant accompagné du chiffre 75.

Pour cette reprise du championnat, la ligue de basket a récemment interrogé Alan Siegel, le créateur du logo iconique de la NBA utilisé depuis 1969.

« Le commissaire J. Walter Kennedy voulait un logo proche de celui de la Major League Baseball car la NBA n’avait pas bonne réputation à l’époque et voulait rehausser son image » précise Alan Siegel. Pour concevoir le logo de la NBA, ce dernier s’est inspiré d’une photo du joueur Jerry West même si le « secret » à longtemps été gardé. « Dick Schaap était un ami et le rédacteur en chef de Sport Magazine. Je l’ai appelé et j’ai voulu venir voir son stock de photos. J’ai vu celle de Jerry West […] mais en concevant le logo, je n’ai jamais mentionné qu’il était inspiré d’une photo de lui. […] Lorsque nous avons créé le logo de la Major League Baseball, sept ou huit joueurs m’ont écrit pour me demander s’il était basé sur eux. Ils voulaient que ce soit eux. L’un d’eux m’a proposé 50 000 dollars pour dire que c’était lui« .

Le logo NBA a coûté 14 000 dollars

Pour ce logo, Alan Siegel n’a pas empoché beaucoup d’argent de ces propres mots. « J’ai facturé 14 000 dollars. Ce n’était pas beaucoup d’argent mais c’était une mission prestigieuse. Je suis un fan de sport et j’étais excité de pouvoir le faire.[…] J’avais entre 15 et 20 croquis alternatifs au cas où, mais tout le monde s’est tourné vers celui que nous avions finalement en tête pour la conception […] Si vous concevez un logo aujourd’hui, le processus est ardu. Vous devez le montrer à beaucoup de gens, faire des recherches pour vérifier qu’il n’y a pas de message négatif caché dedans. Quand je l’ai montré à Kennedy, ça a peut-être pris 30 minutes et il a accepté. »

Interrogé en 2017 par Graham Bensinger, Jerry West, légende des Los Angeles Lakers, a précisé que la NBA ne l’avait jamais payé pour cette utilisation.

How I Became The NBA Logo (Fubo Sports)

Les autres logos signés Alan Siegel