Offre Emploi : Assistant(e) Brand Services & Activations – SPORTFIVE

SPORTFIVE est une agence internationale (plus de 1.200 experts locaux basés dans 15 pays à travers le Monde) qui connecte les marques, les ayants-droit et les fans autour de la puissance du sport. En France, les activités de l’agence sont la création de partenariats autour du sport, la vente de droits marketing, l’activation des partenariats et la vente de produits d’hospitalités. L’agence détient l’exclusivité des droits marketing et hospitalités pour 6 clubs de football en France et est particulièrement présente dans les univers du football, rugby, running, basket, Olympisme et Paralympisme et de l’esport. Au sein de l’agence, le département Brand Services & Activation est dédié à l’accompagnement des marques dans la mise en place et l’activation de leurs partenariats.

MISSIONS

En collaboration quotidienne avec l’ensemble des équipes (Senior managers, managers & stagiaires), et sous la supervision du chef de projet, vos missions seront les suivantes :

• Suivi de la relation clients : relation quotidienne et directe avec les clients pour assister l’équipe en charge du compte, préparation de présentations, participation aux réunions.

• Elaboration et recommandations stratégiques de communication par le sport auprès des annonceurs : participation aux brainstormings et production d’idées, collaboration avec le pôle création, centralisation des informations des différents pôles, rédaction des recommandations, gestion et livraison des campagnes d’activations clients :

événementielles, digitales, influences, brand content.

• Relation avec des prestataires externes : sourcing des prestataires nécessaires, suivi de production et gestion de projet

• Relation en interne : relation quotidienne avec les équipes associées aux projets (studio graphique, commerciaux, marketing…).

• Réalisation de benchmark et suivi des livrables

PROFIL

De formation Bac +4/5 École de Commerce ou équivalent universitaire, vous avez un fort intérêt pour le sport business ainsi que des affinités sur les sujets liés au conseil et la stratégie, le digital et/ou l’événementiel. Une première expérience est un plus.

QUALITES RECHERCHEES :

• Grande capacité d’analyse et de synthèse

• Capacité à construire des argumentaires pertinents et à comprendre les besoins des annonceurs et des clients

• Proactif, dynamique, volontaire et autonome

• Capacité à mener des projets avec rigueur et à les prioriser

COMPETENCES REQUISES :

• Anglais indispensable

• Excellente maitrise du Pack Office

Candidatures à envoyer à recrutement.brandservices@sportfive.com