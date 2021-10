Jeux Olympiques – Le CIO lance sa nouvelle plateforme e-commerce avec l’américain Fanatics

Ce midi, le Comité International Olympique (CIO) a officialisé le lancement de sa nouvelle plateforme d’e-commerce.

Pour cet « Olympic Shop », le CIO a retenu les services de la société américaine Fanatics spécialisée dans le merchandising sportif. Sur cette boutique en ligne, le CIO centralise l’ensemble des produits dérivés des futurs Jeux Olympiques de Paris 2024, Milano Cortina 2026 et Los Angeles 2028. Les collections « heritage » sont également mises en avant.

« Nous sommes ravis de travailler de concert avec les comités d’organisation de Paris 2024, Milano Cortina 2026 et LA28 pour cette boutique en ligne, afin de mobiliser un plus grand nombre de fans et de proposer des objets de collection et des produits qui véhiculent les valeurs du Mouvement olympique, conformément à la stratégie mondiale du CIO en matière de licences. » précise Timo Lumme, directeur des services de télévision et de marketing du CIO, dans un communiqué.

Pour acheter en ligne les produits dérivés de Paris 2024 (qui pourraient générer un CA total de 2 milliards d’euros dans le monde entier), il faut donc vous rendre sur shop.olympics.com.