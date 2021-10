Comment créer un modèle de paris prédictif ?

Lorsque l’on parie sur sa discipline sportive préférée ou ses équipes favorites, ce n’est jamais agréable de perdre constamment. Et pourtant, à chaque fois que vous effectuez des paris sportifs, vous challengez le bookmaker, avec pour objectif de constater l’efficacité de vos prédictions. L’un des outils pouvant vous aider dans cette tâche est le modèle de paris prédictif. Souvent l’apanage des parieurs expérimentés, cet outil est pourtant accessible à tous, et peut vous permettre d’élever vos connaissances globales et spécifiques de l’univers des paris sportifs.

Qu’est-ce qu’un modèle de paris prédictif ?

Le modèle prédictif ou modèle de prédiction des paris va au-delà d’une simple spéculation sur l’issue d’une rencontre sportive. Il se base sur des statistiques éprouvées et un algorithme qui vous aident à entrevoir l’issue d’un match. C’est un outil précieux d’aide à la décision sur les paris sportifs, que les parieurs peuvent utiliser pour augmenter leurs sensations et leur plaisir de jouer.

En effet, le fait de trouver des pronostics exacts rend le jeu de prédiction plus amusant. Sachez que ce modèle est également sollicité par les bookmakers pour déterminer les cotes à mettre sur les marchés de paris. Mais alors, comment l’établit-on ? Voici quelques pistes d’élaboration d’un modèle de prédiction des paris performant.

Elaborer un modèle de paris prédictif : les dispositions de base

En créant votre modèle de prédiction de paris sportifs, vous devez viser la performance. Et c’est toujours mieux lorsque vous vous concentrez sur un sport, celui que vous maîtrisez en l’occurrence. Ainsi, les passionnés de football choisiront cette discipline, et ceux qui préfèrent le tennis orienteront leurs modèles vers ce sport.

Au-delà du sport, il faut ensuite viser une compétition en particulier, parmi les propositions majeures. Ici, il y a deux facteurs à prendre en compte :

votre maîtrise de la compétition ;

la force des enjeux que les bookmakers reçoivent sur cette compétition. Il faut savoir que les compétitions populaires offrent plus de flexibilité aux parieurs sportifs.

Utilisez donc vos connaissances réelles pour bien démarrer. Pour élaborer votre modèle prédictif, choisissez les ligues que vous suivez le plus souvent et les équipes que vous aimez regarder. Ainsi, vous solliciterez votre intuition naturelle, ce qui augmentera l’efficacité de votre modèle.

Enfin, vous devez choisir un type de pari en particulier. Il existe un vaste marché de paris pour chaque discipline. Pour commencer, pourquoi ne pas choisir le pari over/under qui consiste à miser sur le nombre de buts marqués lors d’un match? Vous pourrez étendre votre modèle prédictif vers d’autres types de paris plus tard.

Ce dont vous aurez besoin pour concevoir votre modèle

Des données statistiques

Quand on parle de sport, ce sont surtout les données statistiques qui jouent un rôle majeur. Les instances sportives les élaborent pour retracer les performances des joueurs et des équipes ; les bookmakers s’en servent pour élaborer leurs cotes ; les parieurs les sollicitent pour élaborer leurs modèles. Qu’elles soient gratuites ou payantes, vous aurez besoin de données vérifiées, actualisées et disponibles dans un format facile à exporter pour élaborer votre modèle de paris prédictif.

Par exemple, pour la Liga espagnole, les données importantes sont le nombre de matchs, de buts marqués, de buts marqués à l’extérieur, la moyenne de buts inscrits par match, à domicile, etc.

Pour une rencontre entre Barcelone et l’Atlético Madrid, vous pouvez calculer la force défensive de l’Atlético en évaluant sa moyenne de buts encaissés sur l’ensemble des buts marqués en Liga sur une série de matchs. Cela vous permet de calculer sa force défensive à domicile par rapport aux autres équipes.

Ces mêmes données peuvent également être utilisées pour connaître la force offensive du Barça à l’extérieur, et ainsi déterminer la probabilité du nombre de buts que l’on peut espérer dans ce match.

Grâce aux données, vous pouvez extraire plusieurs informations précieuses qui vous permettront d’établir votre modèle de paris prédictif. Soccerway est un exemple de plateforme sur laquelle vous trouverez des statistiques fiables à exporter pour concevoir votre modèle.

Faire appel à la théorie des probabilités et élaborer votre fiche technique

En matière de paris sportifs, il y a plusieurs théories de probabilités. Citons la loi de Poisson, ou encore la loi des grands nombres. Vous n’avez pas forcément besoin de maîtriser toutes les théories de probabilités, il suffit d’en choisir une ou deux sur lesquelles baser votre modèle prédictif de paris.

Ensuite, l’une des étapes les plus complexes de la conception du modèle est la manipulation de votre fiche technique. Ici, vous avez la possibilité de recourir à une programmation de base ou à une feuille de calcul. Les feuilles de calcul sont excellentes pour les débutants n’ayant aucune notion de programmation (même si cela peut être très simple) et vous permettent de matérialiser votre utilisation des données statistiques et des théories de probabilités. Pour aboutir à un modèle efficace et pertinent, la ténacité et la discipline vous aideront.

Que retenir ?

Élaborer un modèle de prédiction de paris sportifs est un bon début pour vous amuser davantage lorsque vous faites des pronostics sportifs. Le travail de conception est ardu, mais gratifiant s’il est bien réalisé. Et si vous aimez un sport et une compétition en particulier comme l’UEFA Champions League, vous prendrez certainement plaisir à concevoir votre modèle prédictif.

N’oubliez pas que vous avez surtout besoin de données statistiques, de maîtriser quelques notions de théories de probabilités et de matérialiser vos connaissances à travers la fiche technique qui aboutira au modèle. Enfin, gardez à l’esprit que votre intuition jouera également une grande part dans chaque pronostic que vous effectuez, même si le modèle prédictif vous montrera la base ‘’raisonnable’’ sur laquelle vous devrez parier.