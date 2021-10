Super Bowl 2022 – Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar pour le concert donné à la mi-temps (Pepsi Halftime Show)

Evènement dans l’évènement avec les publicités, le concert donné à la mi-temps du Super Bowl est devenu un ingrédient essentiel de la NFL pour attirer/retenir une centaine de millions de téléspectateurs un dimanche de février.

Pour le prochain Super Bowl 2022, le show sera assuré par Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar.

Le 13 février 2022, le « SoFi Stadium », stade flambant neuf situé à Inglewood (Los Angeles) va vibrer en accueillant le 56ème Super Bowl.

Pour le show donné à la mi-temps, sponsorisé par Pepsi depuis 2012, la NFL mise sur un line up hip-hop unique, de quoi assurer un spectacle de 12 minutes dantesques.

La diffusion du Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show sera produite par DPS avec Roc Nation. « L’opportunité de jouer à la mi-temps du Super Bowl et de le faire chez moi sera l’une des plus grandes sensations de ma carrière » déclare Dr Dre, dans un communiqué. « Je remercie JAY-Z, Roc Nation, la NFL et Pepsi ainsi que Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar qui me rejoignent dans ce qui sera un moment culturel inoubliable. »

« Le Pepsi Super Bowl Halftime Show est devenu un moment culturel historique avec des performances emblématiques depuis des années – de JLo et Shakira à Lady Gaga en passant par The Weeknd » ajoute Todd Kaplan, VP of Marketing, Pepsi.

Aux Etats-Unis, le Super Bowl 2022 sera diffusé sur NBC et devrait une nouvelle fois générer une audience de quelques 100 millions de téléspectateurs. L’année dernière, c’est The Weeknd qui a assuré le show à la mi-temps.