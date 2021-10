Basket – La bataille des équipementiers en Betclic Elite et Pro B pour la saison 2021-2022

Pour cette nouvelle saison 2021-2022 du Championnat de France de basket qui débute ce week-end, quel équipementier habille le plus d’équipes ?

Parmi les 18 équipes qui participent à cette saison de Betclic Elite, la première sous les couleurs du nouveau partenaire-titre, on retrouve un total de 10 équipementiers différents.

Au jeu du classement, adidas et Kappa se partagent la première position et seront les plus représentés avec 4 clubs. Derrière, on retrouve la marque Errea avec 3 clubs. Les 7 autres clubs ont chacun leur propre équipementier. Ajoutons que c’est Spalding qui fournira une nouvelle fois le ballon officiel du championnat.

Les équipementiers de la Betclic Elite 2021-2022

Boulogne-Levallois : Rukka

Bourg en Bresse : Nike

Cholet Basket : Spalding

Champagne Basket : Hummel

JDA Dijon Basket : Errea

FOS Provence Basket : Peak

BCM Gravelines Dunkerque : Kappa

MSB Le Mans basket : Skills

ESSM Le Portel Côte d’Opale : Kappa

Limoges CSP : Craft

LDLC ASVEL : adidas

AS Monaco Basket : Errea

Nanterre 92 : Kappa

Orléans Basket : Kappa

Paris Basketball : adidas

Elan Bearnais : adidas

Chorale Roanne : Errea

SIG Strasbourg : adidas

Les équipementiers de la Pro B 2021-2022

En Pro B, les marques Spalding et Kappa se partagent la première place avec un total de 4 clubs. Le podium est complété par la marque Vestiaire du Sport.

Au total, 11 équipementiers se partagent les 18 équipes de Pro B cette saison.