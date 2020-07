Decathlon partage des bonnes pratiques pour inspirer le monde de demain dès aujourd’hui

En cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19, nous nous interrogeons toutes et tous sur ce que doit être le monde d’après ?

Impactée lourdement par la fermeture des magasins physiques, l’enseigne Decathlon a décidé de valoriser quelques bonnes pratiques récentes réalisées aux 4 coins du globe avec ses « InspirActions ». Autour du claim « Commençons demain dès aujourd’hui! », Decathlon va mettre en avant une quarantaine d’initiatives, bien souvent à forte dimension écologique et pas toutes réalisées par Decathlon et/ou ses employés.

« Commençons demain dès aujourd’hui! »

« Parce que nous croyons que le sport de demain se façonne dès à présent, et qu’il est préfiguré par des actes quotidiens, nous avons cherché et raconté des initiatives locales, dans le monde entier, sur les cinq continents où les équipes de Decahtlon sont désormais présentes. Ces actes et actions, nous les appelons « InspirActions » et vous pouvez trouver les premières d’entre elles ici, de Mumbai à Budapest, de Dublin à Monaco… » Des histoires racontées sur le site dédié inspiraction.decathlon.team.

Parmi les premières « InspirActions » partagées, on retrouve celle du Paris Volley qui s’est engagé à planter des arbres pour chaque déplacement en avion de ses joueurs. C’est le cas par exemple avec le joueur Fukuzawa, dont un aller-retour par avion Paris-Tokyo – « brûlant » 4, 2 tonnes de CO2 – est compensé par une centaine d’arbres plantés, avec l’association Eco Tree.

« Partout, pour tous, le temps de l’action est venu »

« Partout, pour tous, le temps de l’action est venu » clame Decathlon sur le site dédié. « Invention géniale de la Grèce antique, le sport n’a, depuis, pas cessé d’évoluer. Longtemps, il s’inscrit dans une logique de “plus haut, plus vite, plus fort”. C’est à la fin des années 1970 que le sport s’étend à tous et se démocratise. Pionnier, dès sa naissance en 1976, de cette volonté de rendre le sport technique, malin et accessible au plus grand nombre, Decathlon prend ainsi part à la ré-invention du sport, créant des ruptures en innovation et en accessibilité. Et le rôle d’un leader, justement, est de continuer à inventer. Depuis la pandémie Covid-19, le sport doit une fois encore se repenser, se renouveler. Nous le souhaitons toujours plus durable, plus solidaire, plus agile. Plus ouvert, plus essentiel, plus complice. Plus féminin, plus responsable, plus inclusif. Dans le monde entier, des projets et des opérations frémissent, émergent, prennent forme et se réalisent. »

Autre exemple partagé par Decathlon, cette fois-ci très corporate, celui de Decathlon Inde qui travaille avec un partenaire local recyclant les bouteilles de plastique en textile.

A Monaco, Decathlon a également participé à une éco-rando pour collecter un maximum de déchets à l’occasion du World Clean-up Day.