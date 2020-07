Le PSG se lance dans le merchandising en édition ultra limitée avec « PSG Limited » (un paddle gonflable en première collab)

Pour asseoir un peu plus son positionnement de marque lifestyle et premium, le Paris Saint-Germain a décidé de lancer une gamme de produits co-brandés en édition ultra limitée avec « PSG Limited ».

Entre 50 et 250 exemplaires par produit. C’est la quantité annoncé il y a quelques jours par le PSG pour sa nouvelle offre #PSGLIMITED à destination des fans. « Une première série de quatre éditions en collaboration sera annoncée début juillet suivi d’un second drop de quatre autres en septembre » détaille le club parisien dans un communiqué.

Plus que générer un chiffre d’affaires additionnel, cette initiative semble s’inscrire dans le cadre d’une stratégie globale, avec tout ce que peut entraîner la rareté et l’unicité dans l’esprit des consommateurs. Une initiative qui fait suite aux différentes activations de ce genre comme la vente aux enchères « arty » organisée à Miami en 2017 ou encores les ventes chez Colette.

Un Paddle gonflable à 700€ et 50 exemplaires pour débuter

Aujourd’hui, le PSG dévoile le premier objet « collector » avec un Paddle gonflable développé avec la marque française SurfPistols basée en Bretagne. Au total, 50 exemplaires seront en vente au prix unitaire de 700€.

Un paddle gonflable PSG x SurfPistols qui mesure 3,20 mètres de long sur 82cm de large (épaisseur 12cm). « La planche est constituée de deux peaux fusionnées et d’une troisième enveloppe de protection sur les rails. Cette construction assure à cette planche plus de rigidité, de performance, de glisse et de fiabilité. Le Pad (tapis) est en EVA, c’est un matériau souple, confortable, qui offre du grip sans être pour autant agressif. C’est le meilleur choix, même si très rarement, au soleil le pad peut connaitre quelques légers décollages, c’est pourquoi la planche est vendue avec un kit de réparation comprenant un tube de colle PVC pour assurer vous-même les recollages en cas de besoin. »

Un paddle gonflable « certifié par Antoine Albeau », véliplanchiste français.

Le paddle, qui reprend le design du maillot third de cette année, est vendu dans un pack comprenant un board bag, une pagaie aluminium nylon avec le logo Paris Saint-Germain, une pompe et un leash.

Le PSG, une marque globale déclinable à l’infini… ou presque

Depuis l’arrivée de QSI à la tête du PSG, le club s’est lancé pour ambition de devenir une marque globale qui dépasse le simple univers du football. Les exemples de déclinaisons de la marque PSG sont aujourd’hui nombreux (eau minérale, parfum, mode / lifestyle…) et les fans ont dorénavant un large choix de produits dérivés aux couleurs du club.

Une stratégie de merchandising qui va passer un cap avec la récente signature d’un contrat de 10 ans avec l’un des leaders du secteur, Fanatics. Dans le cadre de ce nouvel accord, Fanatics aura l’exclusivité de l’exploitation des opérations de commerce en ligne du PSG ainsi que les droits de licence principal pour l’intégralité de son portefeuille d’articles de merchandising (en dehors des produits Nike et des autres initiatives de co-branding).