Tennis – Capacité d’accueil, billetterie, tarifs… La FFT dévoile son plan pour Roland-Garros 2020 (septembre-octobre)

Cet après-midi, la Fédération Française de Tennis (FFT) a donné quelques informations concernant l’offre billetterie de Roland-Garros 2020 qui se disputera fin septembre, début octobre.

Lors d’une conférence vidéo, le président de la FFT Bernard Giudicelli et Jean-François Vilotte, Directeur Général de la FFT, ont notamment détaillé les mesures prises dans le stade pour l’accueil du public, le calendrier de mise en vente des tickets ou encore les tarifs.

Une capacité d’accueil de 50 à 60% de la jauge habituelle

« Le nombre de spectateurs total dans le stade sera de 50 à 60% de la jauge habituelle, ce qui permettra le respect strict des gestes barrières convenus avec les autorités » précise Bernard Giudicelli. « Sur les 3 courts principaux, le placement en tribune serait soumis à un protocole précis avec l’écart d’un siège sur chaque rang et entre chaque groupe d’acheteurs de 4 personnes maximum. Sur les annexes, 1 siège sur 2 sera condamné physiquement. »

Pour le début de la quinzaine, l’organisation table ainsi sur une affluence d’environ 20 000 spectateurs par jour et 10 000 le jour de la finale. « 20 000 personnes au début du tournoi, c’est le nombre de spectateurs le jour de la finale dans le stade, la gestion des flux est radicalement différente » ajoute Jean-François Vilotte.

Des tarifs inchangés, 60% des places pour les licenciés

Comme en temps normal, les licenciés FFT seront prioritaires par rapport au grand public pour acheter leurs billets pour cette édition 2020 de Roland-Garros qui se disputera donc du 27 septembre au 11 octobre (qualifications du 21 au 25 septembre).

La vente licenciés débutera le 9 juillet et celle pour le grand public le 16 juillet. « 60% des places vendues seront pour les licenciés » ajoute Jean-François Vilotte. Les billets seront uniquement vendus selon le jour, le court et la catégorie de place. L’emplacement précis et définitif sera ainsi communiqué aux acheteurs mi-septembre. Précisons que des ventes complémentaires de tickets pourraient avoir lieu si la situation sanitaire s’améliore d’ici septembre, et le cas échéant à l’inverse, un remboursement des billets.

Concernant les tarifs, les dirigeants ont confirmé le maintien des tarifs présentés il y a quelques mois, il n’y aura donc pas d’augmentation pour cette édition reportée. Avec une capacité d’accueil réduite, la pression sur la billetterie s’annonce très forte.

A l’unité, le billet le plus cher de la quinzaine coûtera 325€ pour la finale du simple Messieurs le dimanche 7 juin en Catégorie Or. L’année dernière, le billet le plus cher était vendu 300€. La place la moins cher pour la finale Messieurs coûtera 155€ en catégorie 3. Pour la finale Dames la veille, le prix le plus élevé est de 190€ en catégorie Or.

Pour la première semaine, l’accès aux allées de Roland-Garros et aux courts annexes vous coûtera 34 euros, soit 2€ de plus qu’en 2019.

Sur le Philippe Chatrier, les prix varient de 55€ à 325€. Sur le court Suzanne Lenglen, les prix varieront de 55€ à 145€. Sur le Simonne-Mathieu, les prix s’étalent de 34€ à 105€.

Un masque de protection Roland-Garros en vente

Concernant le port du masque de protection, il sera obligatoire dans les allées de Roland-Garros mais pas dans les gradins. La FFT adaptera la gestion des flux et les sens de circulation dans le stade afin de permettre le respect des gestes barrières et règles de distanciation.

Comme le propose la grande majorité des acteurs du sport depuis la crise sanitaire de la Covid-19, Roland-Garros proposera également sa version du masque de protection à ses couleurs.