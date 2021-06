Offre de Stage : Assistant Evènementiel – Fédération Française de Badminton

OFFRE DE STAGE – SECTEUR EVENEMENTIEL

ASSISTANT EVENEMENTIEL YONEX IFB 2021 & CHAMPIONNATS DE FRANCE 2021

Période : 16 Août 2021 – 16 Décembre 2021 (4 mois)

La FFBaD dispose d’un secteur « Communication, Marketing et Evénementiel » placé sous la responsabilité opérationnelle du Directeur de la communication en relation avec ici l’élu référent à l’événementiel.

Dans le cadre de l’organisation des « Yonex Internationaux de France de Badminton » (Stade Coubertin, Paris, du 26 au 31 Octobre 2021), des Championnats de France Elite (Besançon, du 3 au 6 Novembre 2021), Jeunes (Mulhouse, du 11 au 14 Novembre 2021) et Vétérans (Annemasse, du 12 au 14 Novembre 2021), la Fédération Française de Badminton (FFBaD) recherche un(e) stagiaire « Assistant Evènementiel ».

Missions

Intégré(e) au service événementiel de la Fédération Française de Badminton, vous accompagnerez les chefs de projet dans leurs activités :

– Logistique : contact et gestion de prestataires, rédaction de documents de coordination, gestion de la signalétique

– Bénévoles : recrutement, gestion et encadrement

– Gestion et inventaire de stock

– Relations avec les populations participantes

Compétences associées

– Expression écrite et orale

– Proactivité, autonomie

– Rigueur, sérieux, méthode et organisation

– Maîtrise du pack office

– Maîtrise de l’anglais souhaitée (écrit/parlé)

Profil recherché

Bac +3 minimum

Première expérience professionnelle dans l’événementiel sportif appréciée

Aptitudes recommandées : bon relationnel, capacité à travailler en équipe, créativité et bonne capacité de réaction face aux imprévus

Informations complémentaires

Affectation géographique : Siège fédéral à Saint-Ouen (93) + déplacement sur certains événements

Type de contrat : Stage conventionné

Durée du stage : 4 mois à partir du 16 Août 2021

Temps de travail : 35 heures

Indemnité mensuelle : selon législation en vigueur

Envoyer CV et lettre de motivation à info@yonexifb.com avant le 18 juin 2021.