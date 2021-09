Event – Participez à la Padel Business League, Championnat inter-entreprise qui débute en novembre dans 22 villes

Dans quelques semaines, la société TwentybyTen organise la Padel Business League, championnat inter-entreprise qui se disputera dans une vingtaine de clubs en France.

Ouvert aux entreprises de toutes les tailles, la Padel Business League by MPPI débute le 15 novembre 2021 et assure 8 matchs aux équipes ainsi qu’une soirée Networking. Une phase finale sera organisée les 12 et 13 mars 2022 à Lyon et les équipes qualifiées seront invitées pour un week-end de finales.

Les inscriptions sont de 490€ HT par équipe. Infos et réservations ici

22 villes pour participer près de chez vous