F1 – James Bond (007) s’invite sur les monoplaces Aston Martin de Lance Stroll et Sebastian Vettel pour le Grand Prix de Monza

A l’occasion du Grand Prix de Monza disputé ce week-end, l’écurie de Formule 1 Aston Martin Cognizant célèbre la sortie du prochain film James Bond « No Time to die » qui sortira à la fin du mois de septembre.

Marque automobile emblématique de la saga des James Bond, Aston Martin va profiter de la visibilité offerte par la course et son écurie pour mettre en avant le 25ème opus.

Sur la monoplace des pilotes Lance Stroll et Sebastian Vettel, le célèbre logo 007 est apposé sur les côtés au niveau du cockpit de l’AMR21. En parallèle, le motorhome de l’écurie et le stand seront également à l’effigie de James Bond.

Pour l’occasion, un spot vidéo dédié a également été réalisé. Reste à savoir si l’acteur Daniel Craig se rendra dimanche à Monza pour le Grand Prix afin d’amplifier un peu plus cette activation promotionnelle.

We’ve been expecting you, Mr. Bond.

Go behind the scenes as we give our home away from home a whole new @007 look.#LicenceToThrill #NoTimeToDie pic.twitter.com/9IYtG9BWIJ

— Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 9, 2021