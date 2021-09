Droits TV – Les Jeux Olympiques attribués à CMG en Chine sur la période 2026-2032

Cette semaine, le Comité International Olympique (CIO) a annoncé l’attribution des droits TV des Jeux Olympiques pour la Chine sur la période 2026-2032.

Le CIO a signé un accord avec China Media Group (CMG) pour les droits exclusifs de diffusion en Chine continentale et à Macao des Jeux d’hiver à Milan Cortina en 2026, des Jeux d’été de Los Angeles 2028, des JO d’hiver 2030 et des Jeux d’été de Brisbane 2032.

« La chaîne olympique CCTV de CMG, qui sera la première chaîne de télévision au monde à diffuser au format 4K+HD, sept jours sur sept et 24 heures sur 24, sera lancée cette année, avec les plateformes numériques de la chaîne olympique CCTV. Ceci constituera une nouvelle étape clé de la coopération entre CMG et le CIO. La chaîne facilitera la promotion du Mouvement olympique et des valeurs olympiques en Chine et créera une excellente atmosphère pour les prochains Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 dans le but d’encourager 300 millions de Chinois à pratiquer les sports d’hiver » préciseShen Haixiong, président de CMG, dans le communiqué.