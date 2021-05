F1 – McLaren rend hommage aux couleurs de son sponsor Gulf Oil avec une livrée vintage pour le Grand Prix de Monaco

A l’occasion du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, l’écurie McLaren Racing change ses couleurs pour célébrer son partenaire Gulf Oil International.

Voici une activation simple et qui s’annonce redoutablement efficace. Ce week-end, McLaren proposera à ses deux pilotes une livrée au look rétro irresistible. Et avec le cadre glamour de Monaco, les images vont faire le tour du monde.

Redevenu partenaire de l’écurie en 2020, Gulf aura les honneurs de l’écurie avec une cosmétique reprenant les couleurs bleu et orange qui ont marqué le sponsoring automobile du géant international, aux 24H du Mans par exemple avec la mythique Ford GT 40.

Les célèbres couleurs du pétrolier seront également sur les combinaisons des pilotes Lando Norris et Daniel Ricciardo. Deux pilotes qui porteront des casques au look rétro.

En parallèle, l’écurie a bien évidemment commercialisé une collection merchandising en édition limitée. Des pièces qui ont rapidement été « sold out ».

Un changement de couleur qui permet donc à l’écurie de braquer les projecteurs sur elle. Une fenêtre médiatique qui profitera évidemment aux autres sponsors présents sur les monoplaces, comme les nouveaux partenaires PartyCasino et PartyPoker.