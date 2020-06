Global Sports Week mise sur un format connecté en 2021

Aujourd’hui, Global Sports Week a présenté les contours de sa seconde édition qui se déroulera du 1er au 5 Février 2021.

Crise de la Covid-19 oblige, l’organisation a décidé de miser sur un format digital et connecté attirant potentiellement une audience beaucoup plus large.

« Grâce à son nouveau concept, ce forum international permettra de connecter en simultané cinq hubs continentaux au hub central, à Paris » précise le communiqué. « Le cœur de cet événement qui durera d’une semaine sera la GSW House – situé dans un nouveau lieu, le Club “We Are”, 73 rue du Faubourg Saint-Honoré. Cet hôtel particulier et son jardin offrent 1 400 m2 d’espaces modulables pour y organiser des débats, exhibitions, expositions et soirées. »

« Permettre à plus de 10 000 personnes d’accéder à l’événement à travers le monde »

« Depuis que le monde du sport s’est réuni à Paris, celui-ci a été profondément bouleversé. En même temps, cette crise a permis de libérer notre imagination collective » précise Lucien Boyer, Co-fondateur et Président de la Global Sports Week, dans un communiqué. « Les derniers mois ont permis une réflexion intense. Les prochains mois seront dédiés à la mise en œuvre de ces idées. C’est exactement ce qu’on prévoit de faire pour l’édition 2021 de la Global Sports Week. »

Dans le détail, la Global Sports Week 2021 mettra à l’honneur cinq villes (en plus de Paris) comme hubs continentaux de l’événement : Tokyo, Pékin, Dakar, Milan et Los Angeles. « Une plateforme digitale innovante permettra à la fois de connecter les événements se déroulant dans les différents lieux et de permettre aussi à plus de 10 000 personnes d’accéder à l’événement à travers le monde » ajoute le communiqué.

La Global Sports Week a également confirmé que le Groupe BPCE, le Ministère des Sports et EGG Sports renouvellaient leur soutien en tant que partenaires fondateurs de l’événement.