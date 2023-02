Impact économique, valorisation média, recettes billetterie… les chiffres clés de l’UFC Paris 2022

Quelques mois après son premier évènement organisé en France, l’UFC a dévoilé quelques chiffres business.

Selon une étude du cabinet Applied Analysis, cet UFC Paris aurait généré 33,4 millions d’euros d’impact économique pour la région parisienne.

Avec 15 405 spectateurs massés dans l’Accor Arena, les recettes billetterie (ticketing) ont atteint des sommets et un record pour la salle avec plus de 3,4 millions d’euros. Une soirée de MMA symbolisée par le combat entre le français Ciryl Gane et Tai Tuivasa.

L’UFC revendique ainsi 412 000 mentions dans la presse online et réseaux sociaux, ce qui représenterait une valorisation média de 627,1 millions d’euros.

« Le premier événement UFC à Paris restera un événement singulier et mémorable à de nombreux égards. L’impact économique que l’UFC continue d’avoir dans les grandes villes du monde illustre l’engagement de nos fans et l’ampleur prise par l’UFC et le MMA depuis plusieurs années » explique Lawrence Epstein, Directeur des Opérations de l’UFC, dans un communiqué. « Le public français n’a pas déçu, et nous espérons que tout le monde a apprécié son premier événement UFC à Paris. Nous avons hâte de revenir en France ! »

Autres chiffres-clés :

• 400 emplois générés en région parisienne en lien avec l’événement

• 16,1 millions d’euros liés aux rémunérations et salaires

• 711 800 euros de retombées fiscales

• Un public fondamentalement international : 32,1% en provenance d’Île de France,

39,9% issus d’autres régions françaises et 28% en provenance de l’étranger.