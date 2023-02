Manpower devient Partenaire Officiel de la Fédération Française de Rugby et sponsor maillot des U20

Aujourd’hui, la Fédération Française de Rugby (FFR) a officialisé la signature d’un partenariat avec Manpower.

Dans le cadre de cet accord signé jusqu’en 2025, Manpower devient Partenaire Officiel et recruteur officiel de la FFR et ses équipes de France masculines et féminines à XV et à 7.

Manpower devient notamment le sponsor maillot de l’équipe des U20. « En devenant partenaire maillot de l’équipe U20 France Masculin, nous nous inscrivons en droite ligne de notre volonté d’accompagner les jeunes dans leurs parcours et évolutions professionnelles » commente Benoît Derigny, Directeur général de Manpower France, dans un communiqué.