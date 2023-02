Le RC Lens prolonge son contrat avec l’agence de marketing sportif Sportfive

Cette semaine, le RC Lens a clôturé son mercato hivernal en annonçant la prolongation de son contrat avec l’agence de marketing sportif Sportfive.

Pour célébrer la nouvelle, le club a mis en scène son coach Franck Haise et Lilian Nalis son adjoint dans une vidéo.

La collaboration entre le RC Lens et Sportfive a débuté en 2008 pour s’étoffer au fil des années, d’agence commerciale exclusive à des missions incluant l’hospitalité, licensing, merchandising, stratégie digitale et CRM,…

« Les dernières signatures de partenariat illustrent l’attractivité du club, notre ambition est de poursuivre cette montée en puissance tout en conservant notre ADN de club humain, authentique et populaire, comme socle solide de notre croissance » précise Arnaud Pouille, Directeur Général du RC Lens, dans un communiqué.

« Nous sommes très fiers de renouveler notre partenariat avec le RC Lens. Nous avançons ensemble main dans la main depuis maintenant 15 ans pour proposer des expériences uniques aux partenaires, visiteurs et supporters du club artésien et nous continuerons d’apporter au club les expertises de l’agence pour qu’il puisse continuer de faire vivre le meilleur à ses fans et aux spectateurs du stade Bollaert-Delelis » ajoute Laurent Moretti, Directeur général France de Sportfive. « Nous continuerons entre autres d’accompagner le club sur leur stratégie de transformation digitale, notamment avec la création de contenus inédits sur leur compte TikTok pour ainsi aider le RC Lens à être au plus près de la nouvelle génération des supporters des Sang et Or ».

A lire aussi