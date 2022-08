Installer le réflexe du foot « en vrai » : La Ligue 1 Uber Eats lance la campagne « Bienvenue au Club »

A quelques jours de la reprise du Championnat de France de football, la Ligue de Football Professionnel et les clubs de Ligue 1 Uber Eats lancent la campagne « Bienvenue au club ».

Inclusive et dynamique, la campagne « BIENVENUE AU CLUB », réalisée avec l’agence LAFOURMI, invite la jeune génération et les familles avec enfants à se déplacer au stade pour y vivre des moments uniques, tout oublier pendant 90 minutes et communier avec une foule entière » explique le communiqué.

« Installer le réflexe du foot « en vrai » »

La Ligue 1 Uber Eats lance la campagne #BienvenueAuClub pour promouvoir la venue au stade auprès des jeunes générations ️ ! « ! » Communiqué ➡️ https://t.co/MMkNznLwRT pic.twitter.com/uBuShqzVIh — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) August 3, 2022

« Dans un contexte de hausse continue de l’intérêt des jeunes pour le football*, l’enjeu de la LFP et des clubs de Ligue 1 Uber Eats, à travers la campagne « BIENVENUE AU CLUB », est d’installer le réflexe du foot « en vrai » chez ces populations pour leur donner envie de se rendre plus régulièrement au stade » ajoute la LFP.

Un film campagne qui est personnalisable par chaque club.

(*) Selon une étude menée par l’’institut Ipsos pour la LFP en novembre 2021, 50% des personnes âgées de 16 à 34 ans s’’intéressent au football, en hausse de 3pts sur 1 an, et de 14pts sur 5 ans.