La marque de smartphones Oppo nouveau partenaire de l’UEFA Champions League (2022-2024)

Ce matin, la marque de smartphones Oppo a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec l’UEFA concernant notamment la Ligue des Champions.

Dans le détail, Oppo a signé un contrat de sponsoring de deux saisons (2022-2023 et 2023-2024) et devient la première marque chinoise à s’associer à la Champions League.

Un premier sponsor chinois pour la Ligue des Champions

Lors des matchs, Oppo bénéficiera d’une visibilité accrue lors des retransmissions et sera notamment visible sur la panneautique LED. Parmi les activations, la marque devrait envoyer quelques fans en bord terrain, équipés bien évidemment de smartphones pour prendre et partager de belles photos. « Les moments les plus inspirants capturés lors des matchs seront partagés dans une galerie OPPO sur le site web de la Champions League de l’UEFA et sur la page d’accueil Oppo pour la Champions League » ajoute le communiqué. Outre la compétition phare, le partenariat Oppo concernera également la Super Cup, la Futsal Champions League Finals et l’UEFA Youth League Finals.

En signant avec Oppo, l’UEFA retrouve donc un partenaire pour la Ligue des Champions sur le segment des smartphones après quelques années d’absence. Par le passé, les marques Xperia de Sony ou encore HTC ont été partenaires de la Champions League. Notons que l’UEFA travaille également avec la marque concurrente VIVO qui est partenaire de l’Euro 2024.

Pour célébrer cette annonce, Oppo et l’UEFA ont réalisé une vidéo qui met en scène William Liu, Vice-président et Directeur Marketing International Oppo et Guy-Laurent Epstein, Directeur Marketing de l’UEFA. Reste à savoir, côté produits, si des smartphones Oppo co-brandés UEFA Champions League seront proposés à la vente.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de nous associer à l’UEFA et de travailler ensemble pour stimuler l’inspiration des fans de football lors des compétitions de l’UEFA. Chez Oppo, nous croyons que l’innovation peut nous aider à surmonter les défis du quotidien, et cette synergie avec le désir de l’UEFA de se battre face à l’adversité donne un sens profond à ce partenariat. » précise William Liu, dans un communiqué.

Pour rappel, Oppo est partenaire de Roland-Garros ou encore de Wimbledon, en plus d’être présent dans le cricket. En France, la marque est également associée à Gaël Monfils et Presnel Kimpembe.

